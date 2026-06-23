Fellélegezhetünk végre? Eddig tart az extrém kánikula

Kellemesebb fordulatot hoz a szerdai időjárás a rendkívüli hőség után. Bár az ország több részén továbbra is nyárias meleg várható, a hőmérséklet átmenetileg visszaesik, így sokan fellélegezhetnek a napok óta tartó kánikula után – tájékoztat a Köpönyeg.

Enyhül az időjárás szerdán, de utána visszatér az extrém kánikula (A kép illusztráció.)

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Hajnalban 16–18 fokig hűl le a levegő, délután pedig 27–30 fok közötti maximumokra van kilátás. Ez az elmúlt napok extrém forróságához képest jóval kellemesebb időt jelenthet.

A csütörtöki időjárás már ismét több napsütést és emelkedő hőmérsékletet tartogat. Az ország nagy részén száraz, napos idő várható, csapadékra alig van esély.

Reggel 19–21 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig ismét 31–33 fokos meleg jöhet. A légmozgás gyenge marad, ami tovább fokozhatja a hőségérzetet.

Pénteki időjárás: tetőzhet a kánikula

Pénteken folytatódik a forró, száraz időjárás. Sok lesz a napsütés, és a gyenge szél miatt a levegő még fülledtebbnek érződhet.

A minimum-hőmérséklet 20–22 fok között alakul, délután pedig több helyen 35 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. Az előrejelzés alapján ez lehet a hét egyik legmelegebb napja.

Hétvégén megnövekszik a gomolyfelhőzet, de szombaton még 34 fokig kúszhat a hőmérő. Helyenként záporok, zivatarosk is kialakulhatnak, amit erős széllökések kísérnek.

Történelmi hőhullám sújtja Európát, halálos áldozatai is vannak a hőségnek

Súlyos kánikula sújtja Európa több országát, miközben a hőhullám napról napra erősödik. A meleg Franciaországban iskolabezárásokat, haláleseteket és közlekedési fennakadásokat okozott, Spanyolországban pedig akár 44 fokot is mérhetnek. Olaszországban több nagyvárosra vörös riasztást adtak ki, Angliában pedig viharok és tüzek után érkezhet rekordközeli hőség. Belgiumban vonatokat törölnek, Görögországban bozóttűz miatt autópályát zártak le.