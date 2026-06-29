Kettészakad az ország kedden: egyszerre csap le a vihar és kell megküzdenünk a hőséggel

Aki abban reménykedett, hogy picit megkegyelmez nekünk az időjárás, annak sajnos van egy rendkívül rossz hírünk: a kánikula továbbra is kitart, ráadásul kedden már zivatarokkal is szembe kell nézniük az ország keleti felén élőknek. Miközben az országos tisztifőorvos július 1-jén (szerda) 24 óráig meghosszabbította a június 27. óta érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére, addig a HungaroMet előrejelzéséből is látszik: június 30-án a napi középhőmérséklet mindenütt 29 °C felett alakul.

Továbbra sem enyhül az időjárás: keddre is vörös riasztás lesz érvényben a magas középhőmérséklet miatt az egész országban

Fotó: Met.hu

Ha ez nem lenne elég, ugyancsak keddre a keleti vármegyékre zivatar miatt is kiadtak citromsárga, egyes riasztást. Közlésük szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

10 vármegyében várható zivatar kedden

Fotó: Met.hu

Ilyen időjárásra számíthatunk később

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerencsére lassacskán megenyhül az időjárás.

Szerdán, július 1-jén már változóan felhős idő valószínű, többfelé záporokkal, zivatarokkal, amelyek átmenetileg intenzív csapadékot és erős széllökéseket is hozhatnak. A hajnali minimum 20 °C, a délutáni csúcshőmérséklet 34 °C körül alakul, így a korábbi napokhoz képest több fokkal mérséklődik a hőség. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, ami felfrissülést hoz.

Csütörtökön, július 2-án változóan felhős, meleg idő várható, többfelé záporral, zivatarral. A minimumok 17–21 °C, a maximumok 28–33 °C között alakulnak; 2–12 mm csapadék is előfordulhat, az északnyugati szél élénk lesz.