Tetőzik a kánikula, erre kell készülni a legforróbb napon

Vasárnap sem enyhül az időjárás. Országszerte túlnyomóan napos időre van kilátás, kevés gomolyfelhővel. Ezekből csak kis eséllyel alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 40 Celsius-fok között alakul, késő estére is csak 24–32 fok közé hűl le a levegő – írja a Köpönyeg.

Időjárás: vasárnap tetőzik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet (A kép illusztráció)

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Hétfőn folytatódik a kánikula, sőt, a hőhullám tetőzésére is számítani lehet. A napsütés mellett a hajnali hőmérséklet is magas marad, 23 fok körül alakul.

Délutánra akár 41 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ami extrém terhelést jelenthet a szervezet számára. Csapadék továbbra sem valószínű.

Időjárás jövőhéten: zivatarok szakítják félbe a kánikulát

Kedden még mindig rendkívül meleg idő várható, a csúcshőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot.

A nap második felében azonban egyre több gomolyfelhő képződhet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

Szerdán már változékonyabb idő várható, többfelé záporokkal és zivatarokkal. Ezek helyenként intenzív csapadékot és erős szelet is hozhatnak. A hőmérséklet ugyan még mindig nyári marad, de a maximum már „csak” 34 Celsius-fok körül alakul, így enyhülés kezdődik a korábbi napokhoz képest.