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időjárás

Tetőzik a kánikula, erre kell készülni a legforróbb napon

1 órája
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Vasárnap folytatódik a rendkívüli hőség Magyarországon. Napos, száraz időjárás várható, miközben a hőmérséklet több helyen is megközelítheti a 40 fokot.
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időjáráshőhullámkánikula

Vasárnap sem enyhül az időjárás. Országszerte túlnyomóan napos időre van kilátás, kevés gomolyfelhővel. Ezekből csak kis eséllyel alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 40 Celsius-fok között alakul, késő estére is csak 24–32 fok közé hűl le a levegő – írja a Köpönyeg.

Időjárás: vasárnap tetőzik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet
Időjárás: vasárnap tetőzik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Hétfőn folytatódik a kánikula, sőt, a hőhullám tetőzésére is számítani lehet. A napsütés mellett a hajnali hőmérséklet is magas marad, 23 fok körül alakul.

Délutánra akár 41 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ami extrém terhelést jelenthet a szervezet számára. Csapadék továbbra sem valószínű.

Időjárás jövőhéten: zivatarok szakítják félbe a kánikulát

Kedden még mindig rendkívül meleg idő várható, a csúcshőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot.

A nap második felében azonban egyre több gomolyfelhő képződhet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

Szerdán már változékonyabb idő várható, többfelé záporokkal és zivatarokkal. Ezek helyenként intenzív csapadékot és erős szelet is hozhatnak. A hőmérséklet ugyan még mindig nyári marad, de a maximum már „csak” 34 Celsius-fok körül alakul, így enyhülés kezdődik a korábbi napokhoz képest.

Ráomlott Magyarországra a hőkupola

A fojtogató hőség szombaton érte el Magyarországot. 40 Celsius-fok feletti csúcsokkal köszönt be a hőkupola, amelyért a szakértők szerint a globális felmelegedés okolható. Várhatóan ez lesz a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőség az európai régióban. A kánikuláról készült galériát megtekintheti az Origo oldalán.

Pokoli meleg időjárás jön és egy kutatás szerint jobb, ha hozzászokunk

A tudósok szerint az Európát sújtó szélsőséges hőhullám nem lenne lehetséges az éghajlatváltozás nélkül. A World Weather Attribution (WWA) pénteken közzétett tanulmánya megállapította, hogy a mostanihoz hasonló extrém meleg időjárás gyakorlatilag lehetetlen lett volna mindössze öt évtizeddel ezelőtt.

 

 

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