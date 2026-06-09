Kánikula után hidegzuhany: mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés és az eső

Kedden a délelőtti fátyolfelhős időjárás után délután egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől északon, északnyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg – írja a Köpönyeg.hu. 30 fok körüli kánikula várható.

Esős időjárás várható

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Szerdán északnyugaton, északon borongós idő lesz, míg máshol a gomolyfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk. Inkább csak estétől fordulnak elő záporok északnyugat felől. Északkeleten zivatar is kitörhet. Egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél.

26 és 32 fok között mozog a hőmérséklet.

Csütörtökön reggelig sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Reggeltől aztán ÉNy felől csökken a felhőzet, kisüt a nap és felhőátvonulások lesznek. Erős, néhol viharos lesz az ÉNy-i szél. 21 és 27 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Pénteken változóan felhős lesz az ég, többórás napsütéssel. Már csak néhol fordul elő zápor. Sokfelé marad erős az ÉNy-i szél. 25-26 fok körüli mérsékelten meleg idő lesz.

Szombaton a napsütés mellett gyakran növekszik meg a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor is kialakul. Erős, néha viharos lesz még mindig az ÉNy-i szél. 24-25 fok valószínű.