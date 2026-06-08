Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

Tudta?

Veszélyes: ne fogyassza el az epret, ha ezt látja rajta

időjárás

Durva fordulat az időjárásban: erős lehűlés és viharok váltják fel a kánikulát!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kánikulával indul a hét, csak néhol lehet zápor. Az időjárás szerdától lehűl egy kissé, a hét második felében kiadós eső várható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásesőhőség

Hétfőn kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarja a napsütést. Csak néhol fordulhat elő zápor. Gyenge marad a légmozgás – írja a Köpönyeg.hu.  Meleg nyári időjárásunk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel.

időjárás
Hűvösebb időjárás jön
Fotó: Unsplash

Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomolyfelhőzet és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok alakulnak ki.

30 fok körüli kánikula várható.

Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol többórás napsütés valószínű. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet - északnyugaton lesz a hűvösebb.

Csütörtökön a hajnali, reggelig tartó kiadósabb csapadék után napközben csökken a felhőzet, nyugat felől kisüt a nap. Erős, néhol viharos lesz az ÉNy-i szél. Felfrissül az idő: délután 21-26 fok ígérkezik.

Pénteken északnyugat felől felhőátvonulások várhatók, elszórtan záporokkal. Továbbra is erős lesz a légmozgás. 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!