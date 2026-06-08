Durva fordulat az időjárásban: erős lehűlés és viharok váltják fel a kánikulát!

Hétfőn kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarja a napsütést. Csak néhol fordulhat elő zápor. Gyenge marad a légmozgás – írja a Köpönyeg.hu. Meleg nyári időjárásunk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel.

Hűvösebb időjárás jön

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Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomolyfelhőzet és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok alakulnak ki.

30 fok körüli kánikula várható.

Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol többórás napsütés valószínű. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet - északnyugaton lesz a hűvösebb.

Csütörtökön a hajnali, reggelig tartó kiadósabb csapadék után napközben csökken a felhőzet, nyugat felől kisüt a nap. Erős, néhol viharos lesz az ÉNy-i szél. Felfrissül az idő: délután 21-26 fok ígérkezik.

Pénteken északnyugat felől felhőátvonulások várhatók, elszórtan záporokkal. Továbbra is erős lesz a légmozgás. 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk délután.