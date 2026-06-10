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Érkezik a hidegfront, és mindent felforgat: mutatjuk, hol csap le először

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időjárás

Érkezik a hidegfront, és mindent felforgat: mutatjuk, hol csap le először

1 órája
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Lehűlés érkezik viharos széllel és esővel a hét második felében. Az időjárás a hétvégére kezd visszamelegedni, vasárnap ismét hőség lesz.
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időjáráshőmérsékleteső

Szerdán az ország északi és északnyugati tájain többnyire erősen felhős, borult időjárás várható, míg máshol napos idő lesz gomolyfelhőkkel. Záporok elsősorban az esti óráktól érkezhetnek északnyugat felől, északkeleten pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél napközben egyre nagyobb területen erősödik meg – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

időjárás, nyár, napsütés, természet, növény
Változékony időjárás várható
Fotó: Pixabay

Csütörtökön az éjszaka és a hajnali órák során sokfelé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra. Reggeltől északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, de gomolyfelhők továbbra is vonulhatnak az égen. Az északnyugati szél sokfelé erős, helyenként viharos lökésekkel kísért lesz.

A hőmérséklet érezhetően visszaesik, délután 21-27 fokot mérhetünk.

Pénteken gyakran változik majd a felhőzet, de több órára a nap is előbújik. Csapadék már csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor formájában. Az északnyugati légmozgás továbbra is többfelé erős marad. Délután 25-26 fok körüli, kellemes nyári idő valószínű.

Szombaton a napsütést időnként gomolyfelhők zavarják meg, amelyekből helyenként futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél még mindig élénk, gyakran erős, néhol viharos lökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül várható.

Vasárnap többnyire napos-gomolyfelhős időre van kilátás. Elszigetelten előfordulhat zápor, néhol akár egy-egy zivatar is. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A délutáni órákban 23 és 28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

 

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