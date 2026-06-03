Lehűlés és a zivatarok sora érkezik, akár 10 fokos különbség is lehet az országban!

Szerdán esős időjárás lesz, nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és kezdetben a Dunántúlon, majd az ország más részein is egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor és zivatar. A legtöbb csapadék a nyugati tájakon várható. Az északnyugati szél többfelé élénkké, helyenként erőssé válik – írja a Köpönyeg.hu. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul, a nyugati országrészben mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Változékony időjárás lesz

Fotó: Mike Kotsch / Unsplash

Csütörtökön a Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Keleten ugyanakkor még több gomolyfelhő lehet az égen, és a nap első felében elszórtan záporok is előfordulhatnak.

Délutánra általában 25-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken a többórás napsütés mellett fokozatosan növekszik a magas szintű felhőzet. Csapadékra napközben még kevés az esély, estétől azonban az északnyugati területeken már kialakulhatnak záporok. A délutáni órákban 24 és 30 fok közötti maximumok várhatók.

Szombaton a napos időszakokat gomolyfelhők szakíthatják meg, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.

Vasárnap többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomolyfelhőkkel. Csak néhol fordulhat elő futó zápor. A hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat.