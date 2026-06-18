Megérkezett a friss előrejelzés: jön a kánikula!

A Hungaromet előrejelzése szerint csütörtökön a felhősebb dunántúli részeken is csökken a felhőtakaró, és sok napsütésben lesz részünk a napközben képződő gomolyfelhők mellett, ugyanakkor hazánk nagy részén csapadékra nem kell készülni. Ahogy írják, legfeljebb a nyugati, délnyugati határvidéken fordulhat néhol elő zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet pedig tovább emelkedik,

már 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban.

Távolabbi kilátások

Pénteken nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet. Északkeleten egy-egy zápor, zivatar esetleg előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 29 és 34 fok között alakul. A Hungaromet veszélyjelzést adott ki a magas középhőmérséklet miatt Pest, Fejér, Győr-Moson-Soporon, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegyékre.

Szombaton általában derült, napos idő várható, csak kevés gomolyfelhő képződhet. Csapadék nem valószínű, de az Északi-középhegység területén egy-egy zápor, zivatar kialakulása nem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A hőmérséklet hajnalban 12, 21, délután 31, 36 fok között alakul.

A Hungaromet a szombati napon is figyelmeztet: a magas középhőmérséklet miatt riasztást adott ki az ország jelentős részére.

Vasárnap a derült időt követően gomolyfelhők képződnek, növekednek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15, 23, délután 31, 37 fok között alakul a hőmérséklet. Ezen a napon nemcsak a magas középhőmérséklet jelent veszélyt: első fokú figyelmeztetés van érvényben zivatar miatt –

az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat!

Érintett vármegyék: Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.