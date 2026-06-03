Megmagyarázhatatlan fordulat várható az időjárásban: senki sem érti pontosan

Csütörtökön még számottevő változás nem lesz az időjárásban. A Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Keleten ugyanakkor még több gomolyfelhő lehet az égen, és a nap első felében elszórtan záporok is előfordulhatnak. Délutánra általában 25-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet, jósolja a koponyeg.hu.

A következő napokban melegebbre, naposabbra fordul az időjárás – Fotó: Pixabay

Péntektől egyre melegebbre fordul az időjárás

Péntek

A többórás napsütés mellett fokozatosan növekszik a magasszintű felhőzet. Csapadékra napközben még kevés az esély, estétől azonban az északnyugati területeken már kialakulhatnak záporok. A délutáni órákban 24 és 30 fok közötti maximumok várhatók.

Szombat

A napos időszakokat gomolyfelhők szakíthatják meg, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.

Vasárnap

Többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomolyfelhőkkel. Csak néhol fordulhat elő futó zápor. A hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat.