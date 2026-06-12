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Meglepő fordulat a hétvégi időjárásban, erre érdemes felkészülni

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A hétvégén sokat fog sütni a nap, de elszórtan azért még záporokra kell számítani. Az időjárás a jövő hét elején is hasonló lesz, a hőmérséklet azonban emelkedni fog.
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időjárásesőnapsütés

Pénteken a délelőtti napos időszakokat követően északnyugat felől egyre több felhő érkezik, de csapadék legfeljebb az ország északnyugati részén fordulhat elő egy-egy zápor formájában. Az északnyugati szél továbbra is élénk, helyenként erős marad – írja a Köpönyeg.hu. A hajnali órákban 10 fok körüli, délután pedig 24 fok körüli időjárás várható.

időjárás, nyár, napsütés, természet, növény
Napos és esős időjárás váltja egymást
Fotó: Pixabay

Szombaton többnyire napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. A nap első felében főként a Dunántúlon, estétől pedig az északi tájakon alakulhat ki néhol zápor. A szél még gyakran megélénkül, időnként megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor délutánra erőteljesebb gomolyfelhő-képződés kezdődik. Emiatt elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati légáramlás ismét többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 25 fok között valószínű.

Hétfőn a nyári napsütést időnként vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadékra azonban már csak csekély az esély. A szél ereje mérséklődik, a délutáni órákban 25-26 fokot mutathatnak a hőmérők.

Kedden túlnyomóan napos idő várható, amelyet fátyol- és gomolyfelhők színesítenek. Helyenként egy-egy futó zápor sem kizárt. A délutáni hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakulhat.

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