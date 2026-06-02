Időjárás: napsütésből viharokba – nagy váltás jön a hét közepén

Kellemes nyári idővel folytatódik a hét, de holnap ismét várható eső. Az időjárás a hét végére egyre naposabb lesz, pénteken már 30 fokig melegszik a levegő.
Kedden reggelig keleten még lehetnek záporok, majd csökken a felhőzet, és napos, gomolyfelhős idő alakul ki. A délnyugati szél mérsékelt lesz – írja a Köpönyeg.hu. Kellemes nyári időjárás várható 28 fok körüli maximumokkal.

Napos és esős időjárás váltakozik
Fotó: Pixabay

Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és eleinte a Dunántúlon, később máshol is egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik.

20 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Csütörtökön nyugaton a ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, míg keleten még gomolyfelhős lesz az ég, és itt eleinte záporok is lehetnek még. 26 fok köré melegszik a levegő.

Pénteken egyre vastagabb fátyolfelhőzet valószínű a többórás napsütés mellett. Csak estétől jelennek meg záporok az északnyugati tájakon. 24 és 30 fok között alakul a csúcsérték.

Szombaton a sok napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő csapadék. A délnyugati szél megélénkül. 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomolyfelhőkkel. Csak néhol fordulhat elő futó zápor. A hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat.

 

