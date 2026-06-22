Nem fog véget érni a kánikula – még durvább meleg közelít Magyarország felé

Az időjárás alakulása szerint hétfő éjszaka a legtöbb helyen megszűnnek a csapadékgócok, miközben a felhőzet is fokozatosan szakadozik. Hajnalra többfelé kiderülhet az ég, helyenként párásság és ködfoltok is kialakulhatnak – tájékoztat a HungaroMet.

Az időjárás kedden is sok napsütést és nyárias meleget tartogat

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Milyen időjárás várható az ország területén kedden?

Kedden a gomolyfelhők mellett országszerte sok napsütés várható. Záporok és zivatarok már jóval kisebb számban fordulhatnak elő, elsősorban a keleti és nyugati határvidéken, valamint a középső országrészben.

A nappali felmelegedés továbbra is jelentős lesz: a legmagasabb hőmérséklet várhatóan 30 és 35 fok között alakul. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig erős vagy akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

A frontérzékenyeknél panaszokat okozhat az időjárás

Az arra érzékenyeknél átmenetileg enyhébb fejfájás, fáradékonyság vagy koncentrációs nehézség jelentkezhet. A Köpönyeg információi szerint ugyanakkor a frissebb levegő sokak közérzetét javíthatja, miközben a korábbi időjárási frontokhoz kapcsolódó panaszok fokozatosan mérséklődhetnek.

A következő napokban továbbra is fontos a megfelelő folyadékbevitel és a hőség elleni védekezés, mivel a nappali csúcshőmérséklet több helyen tartósan 30 fok felett alakulhat.