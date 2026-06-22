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időjárás

Nem fog véget érni a kánikula – még durvább meleg közelít Magyarország felé

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A hét elején továbbra is nyárias, meleg idő várható az ország nagy részén. Az időjárás alakulásában ugyanakkor változás figyelhető meg, mivel a korábbi napokhoz képest kevesebb helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra.
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időjárásnyárrekordmelegkánikula

Az időjárás alakulása szerint hétfő éjszaka a legtöbb helyen megszűnnek a csapadékgócok, miközben a felhőzet is fokozatosan szakadozik. Hajnalra többfelé kiderülhet az ég, helyenként párásság és ködfoltok is kialakulhatnak – tájékoztat a HungaroMet.

Az időjárás kedden is sok napsütést és nyárias meleget tartogat.
Az időjárás kedden is sok napsütést és nyárias meleget tartogat
Fotó: Pexels

Az éjszakai minimum-hőmérséklet általában 15 és 20 Celsius-fok között alakul, a vízpartokon és magasabban fekvő területeken ennél néhány fokkal enyhébb lehet az idő.

Milyen időjárás várható az ország területén kedden?

Kedden a gomolyfelhők mellett országszerte sok napsütés várható. Záporok és zivatarok már jóval kisebb számban fordulhatnak elő, elsősorban a keleti és nyugati határvidéken, valamint a középső országrészben.

A nappali felmelegedés továbbra is jelentős lesz: a legmagasabb hőmérséklet várhatóan 30 és 35 fok között alakul. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig erős vagy akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

A frontérzékenyeknél panaszokat okozhat az időjárás

Az arra érzékenyeknél átmenetileg enyhébb fejfájás, fáradékonyság vagy koncentrációs nehézség jelentkezhet. A Köpönyeg információi szerint ugyanakkor a frissebb levegő sokak közérzetét javíthatja, miközben a korábbi időjárási frontokhoz kapcsolódó panaszok fokozatosan mérséklődhetnek.

A következő napokban továbbra is fontos a megfelelő folyadékbevitel és a hőség elleni védekezés, mivel a nappali csúcshőmérséklet több helyen tartósan 30 fok felett alakulhat.

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