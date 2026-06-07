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időjárás

Időjárás: 32 fokos hőséggel robban be a strandidő – de van egy rossz hírünk

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Igazi strandidővel indul a jövő hét, 30 fok feletti hőmérséklettel. Az időjárás a hét második felében azonban ismét lehűl, többfelé várható eső is.
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időjárásesőhőség

Vasárnap derült, száraz időjárás várható, csupán kevés felhő zavarhatja a napsütést. Az élénk szél időnként még érezteti hatását – írja a Köpönyeg.hu. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

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Nyárias időjárással indul a jövő hét
Fotó: Pixabay

Hétfőn a napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű.

A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26–32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.

Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomolyfelhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.

Szerdán a hajnali hidegfront hatására többfelé fordulhatnak elő záporok, miközben az északnyugati szél átmenetileg viharossá erősödhet. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, a szél is mérséklődik. A hőmérséklet 26 fok környékére esik vissza.

Csütörtökön változóan gomolyfelhős idő valószínű, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkülhet. Hajnalban 11–17, délután 25–30 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

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