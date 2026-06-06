Brutális fordulat az időjárásban: erre senki nem volt felkészülve

A reggeli órákban még viszonylag kellemes, enyhén friss időjárás lesz, de gyorsan megindul a nappali felmelegedés. A délelőtt folyamán egyre több helyen kisüt a nap, a fátyolfelhők csak szűrten engedik át a napsugarakat. A délután viszont már a nyár igazi arcát mutatja: a hőmérséklet sok helyen 25 fok fölé emelkedik, a legmelegebb órákban pedig közelíthetjük a 30 fokos határt is – írja a Köpönyeg.

Nyári fordulat jön, vasárnap közelít a 30 fokhoz az időjárás

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Nyárias időjárásra számíthatunk

A légkör azonban nem lesz teljesen nyugodt. A gomolyfelhők időnként magasabbra törnek, bár országos csapadék nem valószínű. A szél többnyire mérsékelt marad, de időnként élénk lökések is kísérhetik a délutáni melegedést, ami tovább fokozza a változékony, mégis kifejezetten nyárias érzetet. A levegő estére sem hűl le gyorsan: kellemesen enyhe, késő nyári hangulatú éjszaka várható. Összességében vasárnap már egyértelműen a nyár dominál: sok napsütés, 30 fokhoz közeli csúcshőmérsékletek jellemzik majd az időjárást. Aki szabadtéri programot tervez, annak kedvező – de egyben forró – időre érdemes készülni.