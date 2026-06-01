Időjárás: brutálisan indul a hét, özönvízszerű eső zúdulhat ránk

Hétfőn gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. A délelőtti órákban még csak elszórtan fordulhat elő csapadék, később azonban egyre több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra. Helyenként intenzív esőzés, akár felhőszakadás is kialakulhat – írja a Köpönyeg.hu. Az időjárás 20 és 29 fok között alakul.

Változékony időjárás lesz

Kedden fokozatosan szakadozik a felhőzet, így országszerte hosszabb napos időszakok várhatók. Délután már főként a keleti országrészben fordulhat elő egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

Délutánra 25 fok körüli nyárias meleg valószínű.

Szerdán nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek, és egyre több helyen kell számítani záporokra, zivatarokra. Egyes területeken tartósabb esőzés is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul, többfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 27 fok között várható.

Csütörtökön a nap elején még sok lesz a felhő, és több helyen előfordulhat eső, zápor, majd nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több napsütésre számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős marad. A csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.

Pénteken tovább javul az időjárás, a felhők nagy része eltűnik, és több órára kisüt a nap. Csapadék már csak elvétve fordulhat elő. Délután 25–31 fok közötti értékeket mérhetünk, így ismét visszatérhet az igazi strandidő.