Időutazás bizonyítékát látják a második világháborús fotón, megdöbbentő részleten pörög az internet

Az időutazás témája ismét felrobbantotta az internetet, miután egy TikTok-felhasználó közzétett egy második világháború idején készült fényképet a nagyapjáról. A felvételen egy George nevű katona látható, akinek a kezében egy olyan tárgy van, amely első pillantásra valóban emlékeztethet egy mai iPhone-ra.

Sokan hiszik, hogy ez a fotó bizonyíték az időutazásra

Fotó: Tiktok/@JIMMYTHEFILMMAKER

A videót Jimmy The Filmmaker néven ismert felhasználó osztotta meg. Elmondása szerint testvérével együtt nézegették a családi fotókat, amikor feltűnt nekik a különös részlet.

Ez a nagyapám, George a második világháború alatt. A testvéremmel néztük a képet, és felmerült bennünk a kérdés: vajon nagyapa időutazó volt? Elég biztosak vagyunk benne, hogy egy iPhone van a kezében

– mondta a videóban, miközben ráközelített a tárgyra.

A felvétel gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és több mint 16 ezer kedvelést gyűjtött össze. Sokan viccesnek találták az elméletet, mások azonban igyekeztek racionális magyarázatot adni a látottakra.

A kommentelők szerint sokkal valószínűbb, hogy a férfi kezében egy kis tükör látható.

Az ilyen eszközöket a katonák gyakran használták Morse-jelek továbbítására a napfény visszaverésével, de borotválkozáshoz is praktikusak voltak – írja a Daily Star.

Ezt az elképzelést erősíti, hogy a fotón George vállán egy törölköző is látható, miközben egy víztartályt cipel, vagyis könnyen lehet, hogy éppen tisztálkodáshoz készült.

Bár az időutazásról szóló elméletek rendszeresen felbukkannak az interneten, a legtöbb hasonló eset végül hétköznapi magyarázatot kap. A mostani fotó sem győzte meg a szkeptikusokat arról, hogy valóban egy jövőből származó okostelefon került volna egy második világháborús katona kezébe.

Egy 160 éves festmény lehet a bizonyíték az időutazásra

Évek óta lázban tartja az internetet egy több mint 160 éves festmény, amelyen a szemfülesek szerint valami olyasmi látható, aminek egyszerűen nem szabadna ott lennie. A különös részlet miatt egyesek már odáig mentek, hogy a festményt az időutazás egyik bizonyítékának nevezték.