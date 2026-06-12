Ingyen elviszik a szemetet? Ne dőljön be a csalóknak, Ön is rosszul járhat!

Az illegális hulladéklerakás veszélyére a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hívta fel a figyelmet. Egyre több olyan lomtalanítást vállaló magánszemély hirdeti magát, aki azt ígéri, bármit elvisz, akár ingyen is. A probléma az, hogy az így elszállított hulladék sorsa gyakran bizonytalan, és könnyen illegális lerakóban, magáningatlanon vagy akár elégetve végezheti – hívja fel a figyelmet a HAON.

Illegális hulladéklerakás: komoly veszélyt jelenthet az ingyenes lomtalanítás

Fotó: MW-archív

Illegális hulladéklerakás lehet a vége az igazolatlan lomtalanításnak

A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és elhelyezése Magyarországon szigorúan szabályozott, engedélyhez kötött tevékenység.

A megfelelő engedéllyel működő szolgáltatókat a hatóságok ellenőrzik, a gyanúsan olcsó vagy ingyenes lomtalanítók azonban sok esetben nem rendelkeznek ilyen jogosultsággal.

Az ilyen szereplők gyakran csak az értékesíthető anyagokat válogatják ki, az értéktelen hulladéktól pedig szabálytalan módon szabadulhatnak meg. Ez nemcsak környezetszennyezést okozhat, hanem bűncselekménynek is minősülhet.

A házhoz hívott idegenek más kockázatot is jelenthetnek

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy aki ellenőrizetlen lomtalanítót enged be az ingatlanára, nemcsak közvetve járulhat hozzá a hulladék illegális lerakásához, hanem biztonsági kockázatot is vállal. Az idegenek beengedése kriminalisztikai szempontból is veszélyes lehet.

Az illegálisan lerakott hulladék bűncselekménynek számít

Fotó: MW-archív

Éppen ezért érdemes kerülni azokat a hirdetéseket, amelyek túl szépnek tűnnek ahhoz, hogy igazak legyenek, például amikor valaki mindenféle hulladékot ingyen vagy feltűnően olcsón vállal elszállítani.

Vannak szabályos és ingyenes lehetőségek

A lakosság számára több hivatalos lehetőség is rendelkezésre áll a felgyűlt hulladék leadására. A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakón díjtalan elhelyezési lehetőségek érhetők el, emellett mobil hulladékudvarok is működnek Hajdúböszörményben, Hajdúsámsonban és Hajdúdorogon meghatározott időpontokban.

A hivatalos leadás előnye, hogy a beszállító nyugtát vagy számlát kap, kérésre pedig mérlegjegyet is kiállítanak. Ezen szerepel a beszállítás időpontja, a jármű rendszáma, valamint a hulladék típusa és mennyisége.