Vádat emeltek az Integritás Hatóság elnöke ellen – megszűnhet Biró Ferenc Pál jogviszonya

Megszűnhet az Integritás Hatóság elnökének jogviszonya, miután vádat emeltek Biró Ferenc Pál ellen. Az Állami Számvevőszék elnöke a Fővárosi Törvényszéken kezdeményezte a hatóság vezetőjének eltávolítását.

Megszűnhet az Integritás Hatóság elnökének jogviszonya, miután vádat emeltek Biró Ferenc Pál ellen (A képen az Integritás Hatóság elnöke: Bíró Ferenc Pál)

Fotó: Havran Zoltán

Az ÁSZ bíróságon kezdeményezte Biró Ferenc jogviszonyának megszüntetését

Keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez az Állami Számvevőszék elnöke, hogy a bíróság szüntesse meg az Integritás Hatóság elnökének tisztsége betöltésére irányuló jogviszonyát – közölte az ÁSZ az MTI-vel.

A lépésre azután került sor, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség vádiratot nyújtott be Biró Ferenc Pál ellen. Az ÁSZ szerint a törvény alapján kezdeményezni kell a jogviszony megszüntetését, ha az Integritás Hatóság elnökével szemben olyan bűncselekmény miatt emelnek vádat, amely kizárja a tisztség betöltését.

Hivatali visszaéléssel és közokirat-hamisítással vádolják az Integritás Hatóság elnökét

A vádhatóság közlése szerint Biró Ferenc Pált egyebek mellett hivatali visszaéléssel és közokirat-hamisítással vádolják. Az ügyészség álláspontja szerint ezek olyan bűncselekmények, amelyek fennállása esetén a törvény alapján nem tölthető be az Integritás Hatóság vezetői tisztsége.

A nyomozás egy bejelentés nyomán indult, Biró Ferencet 2025 januárjában hallgatták ki először gyanúsítottként.

140 millió forintos kár érhette a hatóságot

A vádirat szerint az Integritás Hatóság elnöke több szabálytalan döntést hozott hivatali működése során. Az ügyészség kifogásolja egy luxuskategóriás terepjáró bérlését, helyettesei jogköreinek állítólagos jogellenes korlátozását, valamint egy brüsszeli tanácsadó céggel kötött szerződéseket.

A vádhatóság szerint a szerződések alapján mintegy százmillió forintnyi indokolatlan kifizetés történt, az elkövetett cselekmények pedig összességében több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak az Integritás Hatóságnak.

Biró Ferenc a vádemelés után politikai indíttatásúnak és koncepciós megtorló akciónak nevezte az eljárást, és közölte, hogy bizonyítani fogja ártatlanságát – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.