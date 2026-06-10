Visszatérhet az iskolaköpeny és az egyenruha? Nagy vita alakult ki

Az iskolaköpeny és az egyenruha visszatérésének lehetősége ismét vitát váltott ki a közvéleményben. A téma egy iskola nyári öltözködési szabályai kapcsán került előtérbe, amelyről sok szülő és pedagógus is megosztotta a véleményét – számolt be róla a BAMA.

Egyes vélemények szerint az iskolaköpeny rendezettebb megjelenést biztosíthat az iskolákban

Fotó: Fortepan / MHSZ

A megszólalók egy része szerint az iskolai öltözködés szigorúbb szabályozása segíthetne abban, hogy a tanulók megjelenése rendezettebb legyen. Többen úgy vélik, hogy bizonyos kiegészítők vagy feltűnő megjelenési formák nem illenek az iskolai környezethez.

Az egyenruha mellett és ellen is vannak érvek

A támogatók szerint az egyenruha vagy az egységes öltözködés csökkentheti a diákok közötti különbségeket, és mérsékelheti a márkás ruházat miatti versengést. Egy nyugdíjas pedagógus felidézte, hogy pályafutása kezdetén még köpenyt viseltek a tanulók, és tapasztalatai szerint ez nem okozott problémát az iskolai közösségekben.

Mások viszont úgy látják, hogy a mai világban a fiataloknak nagyobb szabadságot kell biztosítani saját megjelenésük kialakításában. Véleményük szerint az iskolai szabályok nem korlátozhatják túlzottan az egyéni önkifejezést.

A jelenlegi rendszerben az intézmények saját hatáskörben dönthetnek az öltözködésre vonatkozó előírásokról, ezért az egyes iskolák között jelentős különbségek lehetnek.