Sokan már a legrosszabbra gondoltak: megszólalt a TV2 Jáksó László ügyében

Jáksó Lászlót tavaly novemberben jelentette be a TV2 új gameshow-ja, A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! műsorvezetőjeként. A produkció indulását eredetileg már tavasszal várták a nézők, ám a premier azóta is várat magára – írja a Blikk.

Jáksó László

Fotó: MW Bulvár

A műsorvezető visszatérése különösen nagy figyelmet kapott, hiszen az elmúlt években szinte teljesen eltűnt a televíziózás világából. Korábban maga is többször beszélt arról, hogy nem hiányzik neki a képernyő, és inkább más területeken, például programozással foglalkozik.

A hónapok óta tartó csúszás miatt egyre többen találgatták, mi történhetett a produkcióval. Most a TV2 programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója, Fischer Gábor adott magyarázatot a helyzetre.

Elmondása szerint a csatorna tudatosan időzíti az új műsorok indulását, és minden esetben figyelembe veszi a nézettségi adatokat, valamint a piaci környezetet. Hangsúlyozta, hogy A szemfényvesztő egy hosszú távra tervezett, új formátum, ezért a lehető legjobb időpontban szeretnék képernyőre tűzni.

A TV2 szerint a nyári időszak hagyományosan gyengébb a kereskedelmi televíziózásban, ezért a nézők legkorábban ősszel találkozhatnak a műsorral. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a premier ennél későbbre csúszik.

A vetélkedő a nemzetközi The Hustler formátum magyar változata lesz. A játékban öt versenyző próbál közösen pénzt gyűjteni, miközben egyikük előre ismeri a helyes válaszokat. A résztvevőknek nemcsak a kérdésekre kell válaszolniuk, hanem azt is ki kell deríteniük, ki a titkos „szemfényvesztő”. Ha nem sikerül leleplezniük, a nyereményt a csaló viheti haza.

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