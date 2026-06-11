Hatalmas jégeső söpört végig az országon, dió nagyságú jégdarabok is hullottak

Nyugat felől egy több szupercellából álló zivatarrendszer érkezett Magyarország fölé. A rendszer számos térségben okozott heves zivatarokat, amelyeket erős széllökések és jelentős csapadék kísért, néhol jégeső hullott – írja az Agroinform.

Jégeső és szupercellák csaptak le Magyarországra, több helyen komoly károkat okozott a vihar

Fotó: MetNet/Szarvas Bence

A jégeső mellett óránként 60–85 kilométeres, helyenként ennél is erősebb széllökések alakultak ki. Több településen rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott, ami villámárvizek kialakulásához is vezetett.

A legsúlyosabb jelenségekről a Dunántúl délnyugati részéből érkeztek beszámolók. A Zala vármegyei Alsórajkon például dió méretű jégdarabokat észleltek a lakók.

A meteorológusok szerint egyes zivatarcellákból 2–4 centiméter átmérőjű jég is hullhatott, ami már komoly károkat okozhat a növényzetben, a mezőgazdasági területeken és a parkoló járművekben is.

A viharzóna a hajnali órákra fokozatosan kelet felé vonult tovább, majd elhagyta Magyarország területét. A heves időjárás azonban több helyen nyomot hagyott maga után.

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