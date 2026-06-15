Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez lehet a Tisza Párt újabb nagy baklövése: nem működött a jégkármérséklő rendszer

VB

A fél világ nem hiszi el, mit tettek a német sztárok a 7-1-es vb-mészárlás után

jégeső

Látványos videókon a brutális jégeső, amely több vármegyében is pusztított

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Heves zivatarok és jégeső csapott le vasárnap több térségre Magyarországon. Az óriási viharokról látványos videók készültek, amelyeken jól látható, ahogy a jégeső percek alatt fehérbe borította a tájat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jégesőviharvideóMagyarország

A jégeső miatt több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki. Baranya mellett Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegye is érintett volt, egyes helyeken akár 2–4 centiméteres jégszemek hullhattak. A zivatarokat helyenként 80–100 kilométer per órát meghaladó széllökések és felhőszakadás kísérte. Hétfőn napközben északról, délre terjedően elsősorban a Dunántúlon, várhatóan a déli országrészben és északkeleten elsősorban a határ közelében helyenként zivatarok is kialakulhatnak viharos szél, kisebb méretű jég kíséretében délután, este nyugat felől van esélye egy-egy erősebb zivatar besodródásának, amelyhez viharos szél, jégeső társulhat – tájékoztatott a HungaroMet

Baranyában különösen nagy jégeső csapott le – Fotó: BAMA/olvasói fotó
Baranyában különösen nagy jégeső csapott le
Fotó: BAMA/olvasói fotó

Előre figyelmeztettek a pusztító jégesőre

A meteorológusok már a nap folyamán jelezték, hogy szupercellák is kialakulhatnak, ezért több térségben másodfokú figyelmeztetés volt érvényben. A legveszélyeztetettebb területeken a villámlás mellett a jégeső és a károkozó szél jelentette a legnagyobb kockázatot.

A viharok estére fokozatosan elhagyták az országot, de több helyen jelentős mennyiségű csapadékot hagytak maguk után. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az ilyen heves nyári zivatarok a következő hetekben is bármikor kialakulhatnak.

A vasárnapi jégesőről látványos videók jelentek meg a közösségi médiában, íme néhány közülük: 

1.

@metfigyelo Szomorú látvány. Jégeső utáni pusztítás ma délután a Tolna megyei Pörböly határában!⛈️❄️🌿06.14. #Pörböly #jégeső #jégkár #metfigyelo #fyp ♬ eredeti hang - MetFigyelő
1 2 3
... 6
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!