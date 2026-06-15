Látványos videókon a brutális jégeső, amely több vármegyében is pusztított

A jégeső miatt több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki. Baranya mellett Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegye is érintett volt, egyes helyeken akár 2–4 centiméteres jégszemek hullhattak. A zivatarokat helyenként 80–100 kilométer per órát meghaladó széllökések és felhőszakadás kísérte. Hétfőn napközben északról, délre terjedően elsősorban a Dunántúlon, várhatóan a déli országrészben és északkeleten elsősorban a határ közelében helyenként zivatarok is kialakulhatnak viharos szél, kisebb méretű jég kíséretében délután, este nyugat felől van esélye egy-egy erősebb zivatar besodródásának, amelyhez viharos szél, jégeső társulhat – tájékoztatott a HungaroMet.

Baranyában különösen nagy jégeső csapott le

Fotó: BAMA/olvasói fotó

Előre figyelmeztettek a pusztító jégesőre

A meteorológusok már a nap folyamán jelezték, hogy szupercellák is kialakulhatnak, ezért több térségben másodfokú figyelmeztetés volt érvényben. A legveszélyeztetettebb területeken a villámlás mellett a jégeső és a károkozó szél jelentette a legnagyobb kockázatot.

A viharok estére fokozatosan elhagyták az országot, de több helyen jelentős mennyiségű csapadékot hagytak maguk után. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az ilyen heves nyári zivatarok a következő hetekben is bármikor kialakulhatnak.

A vasárnapi jégesőről látványos videók jelentek meg a közösségi médiában, íme néhány közülük:

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