Pusztító jégeső söpört végig az országon - Videó

Hétfőn a nap első felében gyengén felhős, napos idő várható, a déli óráktól viszont egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar. Az intenzív csapadékot felhőszakadás, jégeső, erős, viharos szél is kísérheti, ami miatt figyelmeztetést is kiadtak.

Lecsapott a jégeső

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Jégeső, villámárvíz csapott le hétvégén

Vasárnap Debrecen egyes részein kisebb villámárvíz alakult ki a zivatar nyomában, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon. A felhőszakadás légzuhataggal érkezett - írja a MetFigyelő.

Kalocsán jégeső volt vasárnap, és ma is erre lehet számítani - írja az Időkép.