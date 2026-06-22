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jégeső

Pusztító jégeső söpört végig az országon - Videó

1 órája
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Hétfőn sem biztos, hogy szárazon megússzuk! A jégeső több helyen óriási pusztítást végzett.
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jégesőzivatarvillámárvíz

Hétfőn a nap első felében gyengén felhős, napos idő várható, a déli óráktól viszont egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar. Az intenzív csapadékot felhőszakadás, jégeső, erős, viharos szél is kísérheti, ami miatt figyelmeztetést is kiadtak. 

Lecsapott a jégeső
Lecsapott a jégeső 
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Jégeső, villámárvíz csapott le hétvégén

Vasárnap Debrecen egyes részein kisebb villámárvíz alakult ki a zivatar nyomában, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon. A felhőszakadás légzuhataggal érkezett - írja a MetFigyelő.

Kalocsán jégeső volt vasárnap, és ma is erre lehet számítani - írja az Időkép.

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