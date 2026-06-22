Pusztító jégeső söpört végig az országon - Videó

Hétfőn sem biztos, hogy szárazon megússzuk! A jégeső több helyen óriási pusztítást végzett.
Hétfőn a nap első felében gyengén felhős, napos idő várható, a déli óráktól viszont egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar. Az intenzív csapadékot felhőszakadás, jégeső, erős, viharos szél is kísérheti, ami miatt figyelmeztetést is kiadtak.
Jégeső, villámárvíz csapott le hétvégén
Vasárnap Debrecen egyes részein kisebb villámárvíz alakult ki a zivatar nyomában, az autók alig bírtak átgázolni a felgyülemlett csapadékon. A felhőszakadás légzuhataggal érkezett - írja a MetFigyelő.
Kalocsán jégeső volt vasárnap, és ma is erre lehet számítani - írja az Időkép.
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