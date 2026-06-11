Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij lépése politikai lavinát indított el a két ország között

Időjárás

Ítéletidő csapott le Magyarországra, durva felvételeken a vihar tombolása

vihar

Mintha tél lett volna: hatalmas jégeső pusztított az ország több területén is

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Erős zivatar érte el szerda este Magyarország nyugati határát. Vas vármegyében több helyen jégeső hullott, az Őrségben pedig annyi jég esett, hogy helyenként fehér réteg borította be a kerteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
viharidőjárásjégeső

Kiadós jégesőt hozott a szerda esti zivatarrendszer Vas vármegyébe, miközben a vihar tovább haladt a Balaton irányába. A rendszer este 10 óra után lépte át a nyugati határt, háromnegyed 11 körül pedig már nagyjából a Szombathely–Nagykanizsa vonalon járt, és sűrű villámlás kísérte – olvasható az Időkép oldalán.

Zalaszabaron is lecsapott a jégeső
Zalaszabaron is lecsapott a jégeső
Fotó: Zaol/olvasói fotó

Jégeső csapott le Vas vármegyére

Vas és Zala vármegyéből többen is jégesőről számoltak be, az Őrségben pedig különösen sok jég hullott. Rátóton fehér réteg borította be a kerteket, mintha havazás után maradt volna nyom az udvarokon. A térségben másodfokú riasztás volt érvényben, a zivatarokat 80–90 km/h-t meghaladó széllökések, nagyobb jég és felhőszakadás kísérte. Északkeleten is voltak zivatarok. Videók is előkerültek a jégeső pusztításáról.

Szerda délután és csütörtök hajnalban masszív hidegfront vonult végig az országon. Mutatjuk, milyen időjárás várható a következő napokban.

Ítéletidő csapott le Magyarországra, durva felvételeken a vihar tombolása

Súlyos időjárási helyzet alakult ki szerda éjjel Magyarországon. A brutális vihar több hullámban érkezett, a látványos felvételeken pedig jól látszott, mekkora erővel vonult át az országon.

Brutális jégeső csapott le, több településen is jelentős károkat okozott a vihar – videó

Komoly pusztítást hagyott maga után a szerda éjszakai vihar Zala vármegye több településén. A jégeső helyenként percek alatt fehérbe borította az udvarokat, elverte a kerteket, és a lakosok szerint jelentős károkat okozott a gyümölcsösökben és veteményesekben.

További képeket és információkat talál a jégesőről a ZAOL cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!