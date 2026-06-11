Mintha tél lett volna: hatalmas jégeső pusztított az ország több területén is

Kiadós jégesőt hozott a szerda esti zivatarrendszer Vas vármegyébe, miközben a vihar tovább haladt a Balaton irányába. A rendszer este 10 óra után lépte át a nyugati határt, háromnegyed 11 körül pedig már nagyjából a Szombathely–Nagykanizsa vonalon járt, és sűrű villámlás kísérte – olvasható az Időkép oldalán.

Zalaszabaron is lecsapott a jégeső

Fotó: Zaol/olvasói fotó

Jégeső csapott le Vas vármegyére

Vas és Zala vármegyéből többen is jégesőről számoltak be, az Őrségben pedig különösen sok jég hullott. Rátóton fehér réteg borította be a kerteket, mintha havazás után maradt volna nyom az udvarokon. A térségben másodfokú riasztás volt érvényben, a zivatarokat 80–90 km/h-t meghaladó széllökések, nagyobb jég és felhőszakadás kísérte. Északkeleten is voltak zivatarok. Videók is előkerültek a jégeső pusztításáról.

Szerda délután és csütörtök hajnalban masszív hidegfront vonult végig az országon. Mutatjuk, milyen időjárás várható a következő napokban.

Ítéletidő csapott le Magyarországra, durva felvételeken a vihar tombolása

Súlyos időjárási helyzet alakult ki szerda éjjel Magyarországon. A brutális vihar több hullámban érkezett, a látványos felvételeken pedig jól látszott, mekkora erővel vonult át az országon.

Brutális jégeső csapott le, több településen is jelentős károkat okozott a vihar – videó

Komoly pusztítást hagyott maga után a szerda éjszakai vihar Zala vármegye több településén. A jégeső helyenként percek alatt fehérbe borította az udvarokat, elverte a kerteket, és a lakosok szerint jelentős károkat okozott a gyümölcsösökben és veteményesekben.

További képeket és információkat talál a jégesőről a ZAOL cikkében.