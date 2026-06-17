Újra jégeső zúdult egy vármegyébe, videókon a fehérbe borult udvarok

Újabb jégeső csapott le Vas vármegyére, ahol egy héten belül már harmadszor érkezett jéggel kísért zivatar. Ezúttal Torony kapta a legtöbbet, a vihar után több udvar is fehérbe borult.

Jégeső csapott le Vas vármegyére, fehérbe borultak az udvarok (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Jégeső csapott le Vas vármegyére, fehérbe borultak az udvarok

Újabb jégeső csapott le Vas vármegyére, ezúttal Torony járt a legrosszabbul. A vasi falura nagy mennyiségű jég zúdult, a felvételeken jól látszik, ahogy a borsó nagyságú jég fehérbe borítja az udvarokat – írja a Vaol.

A térségben egy héten belül már harmadszor okozott gondot a jégeső. Korábban a körmendi járás több települését érte el a vihar, hétfőn Ólmod kapott belőle, most pedig Szombathely és környéke került sorra.

Szombathely egyes részein inkább az eső volt erős, de Gyöngyöshermánban, a Parkerdőben és Kisunyomban is jéggel érkezett a zivatar. A helyszínről elképesztő videók és fotók készültek, amelyeken látni lehet, milyen gyorsan borult fehérbe a környék.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán közzétett csapadékmérések is mutatják, mennyi eső zúdult rövid idő alatt az érintett térségekre. A beágyazott bejegyzésben helyszínenként láthatók a friss mérési adatok.

A végéhez közeledik az elmúlt napok esős időszaka, azonban mielőtt visszatérne az igazi nyár, még országos figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Bár a szerda még szeszélyes lehet az ország egyes pontjain, csütörtöktől újra 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek várhatóak országszerte.

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