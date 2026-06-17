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jégeső

Újra jégeső zúdult egy vármegyébe, videókon a fehérbe borult udvarok

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Heves zivatarok vonultak át Vas vármegyén, több településen jégesővel és kiadós csapadékkal érkezett a vihar. A térségben egy héten belül már harmadszor csapott le jégeső, ezúttal Torony járt a legrosszabbul. A felvételeken látni lehet, ahogy a nyári idő ellenére fehér réteg borította be az udvarokat.
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jégesőzivatarvas vármegyei

Újabb jégeső csapott le Vas vármegyére, ahol egy héten belül már harmadszor érkezett jéggel kísért zivatar. Ezúttal Torony kapta a legtöbbet, a vihar után több udvar is fehérbe borult.

Jégeső csapott le Vas vármegyére, fehérbe borultak az udvarok (A kép illusztráció)
 Jégeső csapott le Vas vármegyére, fehérbe borultak az udvarok (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Jégeső csapott le Vas vármegyére, fehérbe borultak az udvarok

Újabb jégeső csapott le Vas vármegyére, ezúttal Torony járt a legrosszabbul. A vasi falura nagy mennyiségű jég zúdult, a felvételeken jól látszik, ahogy a borsó nagyságú jég fehérbe borítja az udvarokat – írja a Vaol.

A térségben egy héten belül már harmadszor okozott gondot a jégeső. Korábban a körmendi járás több települését érte el a vihar, hétfőn Ólmod kapott belőle, most pedig Szombathely és környéke került sorra.

Szombathely egyes részein inkább az eső volt erős, de Gyöngyöshermánban, a Parkerdőben és Kisunyomban is jéggel érkezett a zivatar. A helyszínről elképesztő videók és fotók készültek, amelyeken látni lehet, milyen gyorsan borult fehérbe a környék.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán közzétett csapadékmérések is mutatják, mennyi eső zúdult rövid idő alatt az érintett térségekre. A beágyazott bejegyzésben helyszínenként láthatók a friss mérési adatok.

A végéhez közeledik az elmúlt napok esős időszaka, azonban mielőtt visszatérne az igazi nyár, még országos figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Bár a szerda még szeszélyes lehet az ország egyes pontjain, csütörtöktől újra 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek várhatóak országszerte.

Bővebben cikkünkből tájékozódhat!

 

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