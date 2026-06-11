Brutális jégeső csapott le, több településen is jelentős károkat okozott a vihar – videó

Komoly pusztítást végzett a szerda esti jégeső Zala vármegye több településén. A heves zivatarokat erős széllökések, felhőszakadás és helyenként nagy méretű jégszemek kísérték – írja a Zaol.

Zalaszabaron is lecsapott a jégeső Fotó: Zaol/olvasói kép

A beszámolók szerint Zalaszabaron este 10 óra körül kezdődött a vihar. A helyiek elmondása alapján először nagy méretű jégdarabok hullottak, amelyek később kisebb szemű jégbe, majd esőbe váltottak át.

A jégverés ugyan csak néhány percig tartott, de sokan attól tartanak, hogy a gyümölcsösökben és veteményesekben jelentős károk keletkeztek.

Keszthelyen jéggel kevert felhőszakadást tapasztaltak, Hahóton pedig olyan erős szél tombolt, hogy a jég szinte vízszintesen csapódott. Sármelléken egy időre teljesen kifehéredett az udvar a lehullott jégtől.

Hasonló jelenségekről számoltak be Felsőrajkról, Nagybakónakról és Zalamerenyéről is, ahol a jégeső mellett intenzív csapadék és erős szél nehezítette a helyzetet.

Diónyi jég is hullott egyes helyeken

A bejelentések szerint Zalaváron borsó nagyságú jég esett, míg Alsórajkon ennél is nagyobb, helyenként diónyi méretű jégdarabok hullottak az égből.

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