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emberi szervezet

Egy vándormadár a bizonyíték az isteni teremtésre? A sátán mindig azzal kezdi, hogy megetet?

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A Jeszenszky-kaland új adásában ismét Boros G. László orvos-biokémikus a vendég. A beszélgetés ezúttal az emberi szervezet működésén túl egy merészebb kérdésig jut el: vajon az élet és a fajok kialakulása puszta véletlenek sorozata, vagy tudatos tervezés eredménye?
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emberi szervezetjeszenszky - kalandéletorvos

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Boros G. László orvos-biokémikus, aki már harmadszorra jár itt, a podcast-ben.. De a szokásos egészség-táplálkozás-emberi szervezet témákon túl (bár ezek is ugyanúgy előjönnek) ezúttal egy merész irányba megy a beszélgetés: Tudományos megfigyelésekkel lehet bizonyítani, hogy az élet létrejötte, a fajok kialakulása nem a véletlenek sorozatának műve (evolúció), hanem tudatos tervezés/teremtés eredménye.

A Jeszenszky-kaland új adásában Boros G. László orvos-biokémikus harmadszor tér vissza, és az egészség, táplálkozás és emberi szervezet témái mellett ezúttal az élet eredetének kérdése is előkerül.
A Jeszenszky-kaland új adásában Boros G. László orvos-biokémikus harmadszor tér vissza, és az egészség, táplálkozás és emberi szervezet témái mellett ezúttal az élet eredetének kérdése is előkerül.

Jeszenszky-kaland: A sátán mindig azzal kezdi, hogy megetet?

Ezt nem csak az emberi szervezet bonyolultsága bizonyítja, hanem egy vándormadár utazása is, amely minden logika szerint nem történhetne meg….és mégis!

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