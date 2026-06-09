Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történik Oroszországban – teljesen megváltozott Putyin viselkedése

Sport

Szoboszlai ezzel a szuperautóval érkezhetett Debrecenbe, egyből kitört a kommentháború – videó

Jeszenszky Zsolt

Egy hét alatt el tud múlni az édességvágy? A magas vérnyomás is könnyen gyógyítható?

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Már nézhető a legújabb rész. A Jeszenszky-kaland podcast sorozat eheti vendége Clemens Zsófia neorubiológus.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jeszenszky Zsoltketogén diétaétrendpaleo

Clemens Zsófia neorubiológus, a Paleomedicina alapítója dolgozta ki az ún. paleo-ketogén étrendet. Az étrendről a Jeszenszky-kaland podcastben már számos más orvos is beszélt. Szigorú betartásával számos daganatos, pajzsmirigy- és egyéb betegségekben szenvedő páciens gyógyult meg, de allergiák, függőségek ellen, és egészséges emberek számára is ajánlott. Most végre a módszer „szellemi anyját” is sikerült kamera elé csábítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!