Egy hét alatt el tud múlni az édességvágy? A magas vérnyomás is könnyen gyógyítható?

Clemens Zsófia neorubiológus, a Paleomedicina alapítója dolgozta ki az ún. paleo-ketogén étrendet. Az étrendről a Jeszenszky-kaland podcastben már számos más orvos is beszélt. Szigorú betartásával számos daganatos, pajzsmirigy- és egyéb betegségekben szenvedő páciens gyógyult meg, de allergiák, függőségek ellen, és egészséges emberek számára is ajánlott. Most végre a módszer „szellemi anyját” is sikerült kamera elé csábítani.