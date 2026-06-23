A Jeszenszky-kaland e heti vendége Schobert Norbert, az ország minden bizonnyal legismertebb fitnesz- és életmódguruja. Mostanában a felesége, Rubint Réka sokkal többet szerepel nála a hírekben; de sajnos azért, mert 4 éve küzd a rákkal. Norbinak viszont pár éve egy stroke-ja volt. De mindketten nagyon erősek, támogatják egymást, és teljes erőbedobással dolgoznak továbbra is.

Jeszenszky-kaland: Hogyan viseli a felesége, Rubint Réka betegségét? Mi történt a cégével? És vele?