Hogyan viseli a felesége, Rubint Réka betegségét? Mi történt a cégével? És vele?

Rubint Réka négy éve küzd rákos megbetegedéssel. A Jeszenszky-kaland e heti vendége Schobert Norbert, az ország minden bizonnyal legismertebb fitnesz- és életmódguruja.
A Jeszenszky-kaland e heti vendége Schobert Norbert, az ország minden bizonnyal legismertebb fitnesz- és életmódguruja. Mostanában a felesége, Rubint Réka sokkal többet szerepel nála a hírekben; de sajnos azért, mert 4 éve küzd a rákkal. Norbinak viszont pár éve egy stroke-ja volt. De mindketten nagyon erősek, támogatják egymást, és teljes erőbedobással dolgoznak továbbra is.
A Jeszenszky-kaland legújabb adását itt megtekintheti:
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