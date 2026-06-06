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színész

Szívszorító! Ma lenne 56 éves Kálloy Molnár Péter

46 perce
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56 éve, 1970. június 6-án született Kálloy Molnár Péter színész. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást. Kálloy Molnár Péter tavaly decemberben hunyt el súlyos betegség után.
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színészszínművészKálloy Molnár Péter

56 éves lenne Kálloy Molnár Péter színész, szinkronszínész, énekes, zenész, rendező, drámaíró, költő, műfordító. A színművész tavaly december 1-jén hunyt el súlyos, rövid lefolyású betegség után. A színész egészen az utolsó hetekig dolgozott, és erején felül is színpadra állt volna.

20191216 Veszprém Portré, interjú Kálloy Molnár Péter színművész Fotó: Penovác Károly PK Veszprém Megyei Napló
Kálloy Molnár Péter színművész
Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló

 

Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.

Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady-gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993–1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész – írja a kalloy.hu.

A széles publikum többek között filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő.

Emellett három szólólemeze is megjelent. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben láthatta a közönség.

Utolsó tévéfilmes szereplései között volt a Tündérkert – Kísértések kora című sorozat, a 2023-as Valami Amerika-sorozat, valamint az A Sakál napja című brit thrillersorozat, amelyben többek között Eddie Redmayne-nel játszott közösen.

Megrázó vallomást tett Kálloy Molnár Péter özvegye

Kálloy Molnár Péter özvegye, Lestár Ágnes őszintén beszélt arról, hogyan próbálja túlélni a mindennapokat férje elvesztése után. A népszerű színész december 1-jén, mindössze 55 évesen hunyt el egy rövid lefolyású, súlyos betegség következtében. Ágnes elmondta, a hiány olyan erős, hogy naponta „perlekedik” Péterrel, és azt kéri tőle, legalább egy pillanatra láthassa vagy hallhassa őt. Nem kerüli az emlékeit: minden nap meghallgat tőle egy dalt, vagy megnéz valamit, amiben szerepel, hogy úgy érezhesse, még beszélgethet vele.

 

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