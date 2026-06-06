Szívszorító! Ma lenne 56 éves Kálloy Molnár Péter

56 éves lenne Kálloy Molnár Péter színész, szinkronszínész, énekes, zenész, rendező, drámaíró, költő, műfordító. A színművész tavaly december 1-jén hunyt el súlyos, rövid lefolyású betegség után. A színész egészen az utolsó hetekig dolgozott, és erején felül is színpadra állt volna.
Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.
Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady-gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993–1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész – írja a kalloy.hu.
A széles publikum többek között filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő.
Emellett három szólólemeze is megjelent. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben láthatta a közönség.
Utolsó tévéfilmes szereplései között volt a Tündérkert – Kísértések kora című sorozat, a 2023-as Valami Amerika-sorozat, valamint az A Sakál napja című brit thrillersorozat, amelyben többek között Eddie Redmayne-nel játszott közösen.
Megrázó vallomást tett Kálloy Molnár Péter özvegye
Kálloy Molnár Péter özvegye, Lestár Ágnes őszintén beszélt arról, hogyan próbálja túlélni a mindennapokat férje elvesztése után. A népszerű színész december 1-jén, mindössze 55 évesen hunyt el egy rövid lefolyású, súlyos betegség következtében. Ágnes elmondta, a hiány olyan erős, hogy naponta „perlekedik” Péterrel, és azt kéri tőle, legalább egy pillanatra láthassa vagy hallhassa őt. Nem kerüli az emlékeit: minden nap meghallgat tőle egy dalt, vagy megnéz valamit, amiben szerepel, hogy úgy érezhesse, még beszélgethet vele.