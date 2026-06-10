Kamera zuhant a focipályára a magyar–kazah meccsen – így látták az esetet a szurkolók – videó

A Nagyerdei Stadionban rendezett Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés ugyan 3–1-es hazai győzelemmel zárult, a közösségi médiában mégsem elsősorban a gólokról beszélnek. A találkozó során ugyanis a közvetítéshez használt, kötélen mozgó kamerarendszer egyik egysége füstölni kezdett, lángra kapott, majd a pályára zuhant.

A pálya felett lévő kamera váratlanul lezuhant - Fotó: TikTok/enyuszko

Kamera zuhant a pályára

Az incidensről több videó is megjelent a TikTokon, ahol a hozzászólók nemcsak a történteken döbbentek meg, hanem a berendezés értékét is találgatni kezdték. Volt, aki viccesen úgy fogalmazott: „Most már nem csak a labdát kell figyelni, már a kamerák hullását is”, míg mások azt próbálták megbecsülni, mekkora anyagi kárt okozhatott a meghibásodás.

A lezuhanást követően a pályaszélre siető tűzoltók rövid idő alatt biztosították a helyszínt. A meghibásodott kamerát eltávolították a játéktérről.