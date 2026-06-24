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kamionstop

Változik a kamionok hétvégi közlekedése az extrém hőség miatt

41 perce
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A hétvégére tervezett közlekedési korlátozás rendje módosul az országban. A kamionstop időtartamát a várható extrém hőség miatt megváltoztatják, hogy a fuvarozók rugalmasabban szervezhessék útvonalaikat, és a szállított áruk minősége is megőrizhető legyen.
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kamionstopHőségriasztáshőség

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot.

A kamionstop szabályai a hétvégén a rendkívüli hőség miatt módosulnak (képünk illusztráció) Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A kamionstop szabályai a hétvégén a rendkívüli hőség miatt módosulnak (képünk illusztráció)
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eredetileg 2026. június 27-én, szombaton 22 órától június 28-án, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben a nehézgépjárműveket érintő korlátozás. Ezen változtat most a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, és 2026. június 27-én, szombaton 22 órától másnap, azaz június 28-án, vasárnap reggel 6 óráig feloldja a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. 

Így hétvégén kizárólag 2026. június 28., vasárnap 6-22 óra között lesz érvényben kamionstop az érintett járműveknek.

A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.

A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű-vezetőknek javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát – különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra –, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb, déli órákban történő utazást.

A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli: csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért a minisztérium mindenkitől fokozott figyelmet, türelmet és körültekintést kér az utakon. 

A közlekedők számára javasolt indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról az utinform.hu oldalon.

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