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kánikula

Ingyen víz, ingyen strand: fokozódik a kánikula – galéria

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Extrém hőhullám sújtja Magyarországot és Európa nagy részét. Vasárnap és hétfőn akár 40 Celsius-fok fölé is kúszhat a hőmérséklet, ezért sokan a vízpartokon keresnek menedéket.
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kánikulahőmérsékletHőségriasztás

Vasárnap és hétfőn tetőzik a kánikula, a hőmérő akár 40 Celsius-fok fölé is kúszhat. A főbb vasútállomásokon ingyen vizet osztanak, rengetegen pedig vízparton vészelik át a hőséget.

2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, tiszapüspöki szabadstrand
Vasárnap és hétfőn tetőzik a kánikula, a hőmérő akár 40 Celsius-fok fölé is kúszhat 
Fotó: Bozsó Katalin

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, az alkoholfogyasztás kerülése, valamint a világos, szellős ruházat viselése. Emellett javasolta a sapka vagy kalap használatát, a fényvédő alkalmazását és az árnyékos helyek keresését is.

2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola,nyíregyháza főtér strandröplabda
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola,nyíregyháza főtér strandröplabda
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, tiszapüspöki szabadstrand
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, tiszapüspöki szabadstrand
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, tiszapüspöki szabadstrand
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, ingyenes a Helikon strand keszthelyen
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, ingyenes a Helikon strand keszthelyen
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, ingyenes a Helikon strand keszthelyen
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, Budapest
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, Budapest
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, Budapest
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, Budapest Nyugati pályaudvar.
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, Budapest
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola,nyíregyháza főtér strandröplabda
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola, Nyíregyháza
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola,nyíregyháza főtér strandröplabda
2026.06.27. hőség, kánikula, hőségriadó, nyár, meleg, hőkupola,nyíregyháza főtér strandröplabda
Galéria: Ingyen víz, ingyen strand: fokozódik a kánikula
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Hübner Strandröplabda fesztivál van Nyíregyházán, a belvárosi Kossuth téren. A fiatalok ledobták a textilt a nagy hőségben

Tetőzik a kánikula, erre kell készülni a legforróbb napon

Vasárnap folytatódik a rendkívüli hőség Magyarországon. Napos, száraz időjárás várható, miközben a hőmérséklet több helyen is megközelítheti a 40 fokot. Hétfőn folytatódik a kánikula, sőt, a hőhullám tetőzésére is számítani lehet. A napsütés mellett a hajnali hőmérséklet is magas marad, 23 fok körül alakul. Délutánra akár 41 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Pokoli meleg időjárás jön és egy kutatás szerint jobb, ha hozzászokunk

A tudósok szerint az Európát sújtó szélsőséges hőhullám nem lenne lehetséges az éghajlatváltozás nélkül. A World Weather Attribution (WWA) pénteken közzétett tanulmánya megállapította, hogy a mostanihoz hasonló extrém meleg időjárás gyakorlatilag lehetetlen lett volna mindössze öt évtizeddel ezelőtt.

 

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