Ingyen víz, ingyen strand: fokozódik a kánikula – galéria

Vasárnap és hétfőn tetőzik a kánikula, a hőmérő akár 40 Celsius-fok fölé is kúszhat. A főbb vasútállomásokon ingyen vizet osztanak, rengetegen pedig vízparton vészelik át a hőséget.
Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, az alkoholfogyasztás kerülése, valamint a világos, szellős ruházat viselése. Emellett javasolta a sapka vagy kalap használatát, a fényvédő alkalmazását és az árnyékos helyek keresését is.
Tetőzik a kánikula, erre kell készülni a legforróbb napon
Vasárnap folytatódik a rendkívüli hőség Magyarországon. Napos, száraz időjárás várható, miközben a hőmérséklet több helyen is megközelítheti a 40 fokot. Hétfőn folytatódik a kánikula, sőt, a hőhullám tetőzésére is számítani lehet. A napsütés mellett a hajnali hőmérséklet is magas marad, 23 fok körül alakul. Délutánra akár 41 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Pokoli meleg időjárás jön és egy kutatás szerint jobb, ha hozzászokunk
A tudósok szerint az Európát sújtó szélsőséges hőhullám nem lenne lehetséges az éghajlatváltozás nélkül. A World Weather Attribution (WWA) pénteken közzétett tanulmánya megállapította, hogy a mostanihoz hasonló extrém meleg időjárás gyakorlatilag lehetetlen lett volna mindössze öt évtizeddel ezelőtt.