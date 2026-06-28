Ingyen víz, ingyen strand: fokozódik a kánikula – galéria

Vasárnap és hétfőn tetőzik a kánikula, a hőmérő akár 40 Celsius-fok fölé is kúszhat. A főbb vasútállomásokon ingyen vizet osztanak, rengetegen pedig vízparton vészelik át a hőséget.

Vasárnap és hétfőn tetőzik a kánikula, a hőmérő akár 40 Celsius-fok fölé is kúszhat

Fotó: Bozsó Katalin

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, az alkoholfogyasztás kerülése, valamint a világos, szellős ruházat viselése. Emellett javasolta a sapka vagy kalap használatát, a fényvédő alkalmazását és az árnyékos helyek keresését is.