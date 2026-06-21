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kánikula

Így könnyítheti meg házikedvence életét a kánikula alatt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A tartós nyári hőség nemcsak az emberek, hanem a háziállatok számára is komoly megterhelést jelenthet. A kánikula időszakában különösen fontos a megfelelő folyadékellátás, az árnyék biztosítása és a túlzott terhelés elkerülése.
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kánikulaállatvédelemtippek-tanácsokMagyarország

A kánikula jelentős kihívást jelent a háziállatok számára, ezért az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyári forróságban fokozott odafigyelésre van szükség a kedvencek egészségének megőrzése érdekében.

A kánikula idején a friss ivóvíz folyamatos biztosítása elengedhetetlen a háziállatok számára.
A kánikula idején a friss ivóvíz folyamatos biztosítása elengedhetetlen a háziállatok számára.
Fotó: Unsplash

Az Orpheus Állatvédő Egyesület tájékoztatása szerint a kutyák különösen érzékenyek a magas hőmérsékletre, mivel testhőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. A nagyobb testű és sötét szőrű állatok számára a tartós hőség még nagyobb megterhelést jelenthet.

Hogyan óvhatjuk kedvenceinket a kánikula idején?

A szakemberek több fontos óvintézkedésre is felhívják a figyelmet:

  • A hosszabb sétákat és az intenzív mozgást a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzítsük.
  • A forró aszfalt helyett lehetőség szerint füves területen sétáltassuk az állatot, hogy elkerüljük a tappancsok sérülését.
  • Mindig biztosítsunk árnyékos, hűvös helyet a pihenéshez.
  • Folyamatosan legyen elérhető friss, tiszta ivóvíz, amelyet a nagy melegben naponta többször is ajánlott cserélni.
  • Állatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet.
  • Lakásban tartott kedvencek esetében célszerű a reggeli órákban besötétíteni a helyiségeket, hogy azok kevésbé melegedjenek fel napközben.

Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy az állat rosszul viseli a kánikulát?

A hőtorlódás vagy a hőguta több figyelmeztető jellel is járhat. Érdemes azonnal cselekedni, ha az állaton az alábbi tünetek valamelyike jelentkezik:

  • rendkívül erős, folyamatos lihegés,
  • fokozott nyálzás,
  • bágyadtság vagy gyengeség,
  • bizonytalan mozgás,
  • nehézkes reagálás a környezetére,
  • eszméletvesztés.

A háziállatok egészségéért és biztonságáért mindig a gazda felel. A www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckóban sok állattartási jó tanács érhetõ el. Egy kis odafigyeléssel a nyári forróság is biztonságosan és kellemesen átvészelhetõ kedvenceink számára.

Amennyiben az állat az oldalán fekszik, nehezen reagál vagy eszméletlen állapotba kerül, azonnali beavatkozásra van szükség. Ilyenkor árnyékos helyre kell vinni, meg kell kezdeni a hűtését friss vízzel, és haladéktalanul állatorvosi segítséget kell kérni.

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