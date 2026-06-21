Így könnyítheti meg házikedvence életét a kánikula alatt

A kánikula jelentős kihívást jelent a háziállatok számára, ezért az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyári forróságban fokozott odafigyelésre van szükség a kedvencek egészségének megőrzése érdekében.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tájékoztatása szerint a kutyák különösen érzékenyek a magas hőmérsékletre, mivel testhőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. A nagyobb testű és sötét szőrű állatok számára a tartós hőség még nagyobb megterhelést jelenthet.
Hogyan óvhatjuk kedvenceinket a kánikula idején?
A szakemberek több fontos óvintézkedésre is felhívják a figyelmet:
- A hosszabb sétákat és az intenzív mozgást a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzítsük.
- A forró aszfalt helyett lehetőség szerint füves területen sétáltassuk az állatot, hogy elkerüljük a tappancsok sérülését.
- Mindig biztosítsunk árnyékos, hűvös helyet a pihenéshez.
- Folyamatosan legyen elérhető friss, tiszta ivóvíz, amelyet a nagy melegben naponta többször is ajánlott cserélni.
- Állatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet.
- Lakásban tartott kedvencek esetében célszerű a reggeli órákban besötétíteni a helyiségeket, hogy azok kevésbé melegedjenek fel napközben.
Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy az állat rosszul viseli a kánikulát?
A hőtorlódás vagy a hőguta több figyelmeztető jellel is járhat. Érdemes azonnal cselekedni, ha az állaton az alábbi tünetek valamelyike jelentkezik:
- rendkívül erős, folyamatos lihegés,
- fokozott nyálzás,
- bágyadtság vagy gyengeség,
- bizonytalan mozgás,
- nehézkes reagálás a környezetére,
- eszméletvesztés.
Amennyiben az állat az oldalán fekszik, nehezen reagál vagy eszméletlen állapotba kerül, azonnali beavatkozásra van szükség. Ilyenkor árnyékos helyre kell vinni, meg kell kezdeni a hűtését friss vízzel, és haladéktalanul állatorvosi segítséget kell kérni.
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A háziállatok egészségéért és biztonságáért mindig a gazda felel. A www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckóban sok állattartási jó tanács érhetõ el. Egy kis odafigyeléssel a nyári forróság is biztonságosan és kellemesen átvészelhetõ kedvenceink számára.