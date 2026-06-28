Brutális hőség: már 39 fokot mértek, újabb rekord dőlt meg Magyarországon

Sajnos nincs jó hírünk, nagyon nem akar múlni a hőség. A HungaroMet beszámolója szerint ugyanis jó ebéd mellé a 39 is fokos kánikula is megérkezett hazánkban.

39 fokkal tombol a kánikula, újabb országos melegrekord dőlt meg

Fotó: Mediaworks

39 fokkal tombol a kánikula, újabb országos melegrekord dőlt meg

Tegnap ilyenkor 37,5 fok a hőmérséklet, országos átlagban pedig ma 1 fokkal van melegebb, mint szombat délben

- olvasható Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésükben.

Arra is kitértek, hogy időközben adatellenőreik hitelesítették a tegnapi melegrekordot, és a mai legmagasabb minimum-hőmérséklet rekord is megdőlt: