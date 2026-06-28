Brutális hőség: már 39 fokot mértek, újabb rekord dőlt meg Magyarországon

Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: vasárnap kora délután már 39 Celsius-fokot is mértek, miközben országos átlagban is melegebb van, mint szombaton.
Sajnos nincs jó hírünk, nagyon nem akar múlni a hőség. A HungaroMet beszámolója szerint ugyanis jó ebéd mellé a 39 is fokos kánikula is megérkezett hazánkban.
39 fokkal tombol a kánikula, újabb országos melegrekord dőlt meg
Tegnap ilyenkor 37,5 fok a hőmérséklet, országos átlagban pedig ma 1 fokkal van melegebb, mint szombat délben
- olvasható Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésükben.
Arra is kitértek, hogy időközben adatellenőreik hitelesítették a tegnapi melegrekordot, és a mai legmagasabb minimum-hőmérséklet rekord is megdőlt:
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