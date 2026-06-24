Itt a bejelentés: emelték a riasztás fokozatát, nincs menekvés a kegyetlen hőhullám elől

A meleg a következő napokban is kitart, ám míg ma még elviselhető lesz, csütörtöktől egyre durvább kánikula várható az időjárás előrejelzések szerint.

A kánikula nem kímél minket

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Nincs vége: 35 fokos kánikula jön

Szerdán változóan felhős, de összességében kellemes nyári időre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok mellett csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Hajnalban 16–18 °C várható, délután pedig 27–30 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet.

Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadék kialakulására minimális az esély, a nyári meleg ismét erősödik. A reggeli órákban 19–21 °C közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 31–33 °C várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad - írja a Köpönyeg.

Pénteken marad a kánikula sok napsütéssel és száraz idővel. A felhőzet általában gyenge marad, csapadék nem valószínű. Hajnalban 20–22 °C-ra hűl a levegő, délutánra pedig 32–35 °C közé emelkedik a hőmérséklet. A légmozgás gyenge lesz, ezért a hőérzet a tényleges értékeknél magasabb lehet. A HungaroMet az egész országra figyelmeztetést adott ki a hőség miatt, hat vármegyében pedig narancs riasztás van érvényben: a legdurvább helyzet Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megyében várható.