Kánikula: ezekkel az italokkal akár árthatsz is magadnak – erre figyelmeztet az Országos Mentőszolgálat

A folyadékpótlás fontosságára és milyenségére a kánikula alatt az Országos Mentőszolgálat hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán. Bejegyzésükben kiemelik, hogy a nyári hőségben a megfelelő folyadékpótlás életbevágóan fontos, de nem mindegy, mivel próbáljuk oltani a szomjunkat. Nem minden ital hidratál ugyanis egyformán.

Kánikula: ezekkel az italokkal akár árthatsz is magadnak Fotó: Shutterstock

Kánikula: ezekkel az italokkal akár árthatsz is magadnak

A mentőszolgálat szerint a legjobb választás továbbra is a víz. A cukros üdítők, az energiaitalok és az alkohol nem helyettesítik a megfelelő folyadékbevitelt, sőt egyes esetekben tovább fokozhatják a kiszáradás kockázatát. Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, sportolunk vagy sokat izzadunk, a szervezetünknek még több folyadékra van szüksége.

A nagy melegben gyakrabban fordulnak elő kiszáradásból, hőkimerülésből vagy hőgutából eredő rosszullétek. Ezek jelentős része megfelelő elővigyázatossággal megelőzhető.

Ezt követően elláttak néhány egyszerű és hasznos tanáccsal is:

Igyál rendszeresen, ne csak akkor, amikor már szomjas vagy.

A legjobb szomjoltó a víz.

Az alkoholt és az energiaitalokat lehetőség szerint kerüld a legmelegebb órákban.

Idősekre, kisgyermekekre és krónikus betegekre fokozottan figyeljünk, ők különösen érzékenyek a hőségre.

A Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésüket azzal zárták, hogy figyeljünk magunkra, figyeljünk egymásra! Ha pedig valaki rosszul lesz, ne habozzunk segítséget kérni. Azt kérik, segítsük a mentők munkáját a 112 helyes és megfontolt használatával.