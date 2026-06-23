Még durvább lesz a kánikula: szombattól a legmagasabb fokozatú hőségriasztás lép életbe

Az országos tisztifőorvos meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig az egész országban harmadfokú, vagyis a legmagasabb szintű riasztás lép életbe. A következő napokban tartósan extrém melegre kell készülni, a hatóságok fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.

Illusztráció

Fotó: János Vajda / MW

Az idősek és a kisgyermekek vannak a legnagyobb veszélyben

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint

a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztás június 26-án, péntek éjfélig marad érvényben.

A HungaroMet előrejelzése alapján azonban a kánikula tovább fokozódik,

ezért június 27-én, szombaton 0 órától június 30-án, kedd éjfélig már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén.

A tartós forróság nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterheli a szervezetet. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

Illusztráció

Fotó: Vajda János / MW

A hatóságok arra kérik az embereket, hogy fokozottan figyeljenek egymásra.

A hőségriasztás kezdete óta már csaknem száz alkalommal riasztották a tűzoltókat olyan egyedül élő idősekhez, akik hosszabb ideig nem adtak életjelet magukról.

Kiemelten fontos a rendszeres folyadékpótlás, még akkor is, ha valaki nem érzi magát szomjasnak. Az alkoholos, koffeines és magas cukortartalmú italok helyett célszerű inkább vizet fogyasztani, és a legforróbb órákban kerülni a tűző napot.

Gyermeket és háziállatot egy percre se hagyjunk az autóban

A szabadtéri programokra, strandolásra és fesztiválokra készülőknek is fokozott óvatosságot javasolnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy felhevült testtel tilos hirtelen vízbe ugrani, emellett a tavaknál a viharjelzéseket is folyamatosan figyelni kell.

A katasztrófavédelem ismét hangsúlyozta: gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló autóban hagyni, mert az utastér rendkívül gyorsan életveszélyesen felmelegedhet.

Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

Több vármegyében jelenleg tűzgyújtási tilalom is érvényben van, ezért az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A hatóságok szerint a következő napokban különösen fontos az óvatosság, mert a hőség mellett helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak.