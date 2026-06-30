Tombol a kánikula, már a természetes vizek sem hűtenek – itt vannak az adatok

A napok óta tartó, napokban csúcsra törő kánikula elől sokan hazai vizeinkbe menekülnek, azonban a tartós hőség és csapadékhiány nem csak a mezőgazdaságot, hanem természetes vizeinket is megviseli. Habár a vizek hőmérséklete nő, a vízszint jelentősen csökken. Ez utóbbi pedig azt eredményezi, hogy idővel már a megmártózás sem hoz felfrissülést a meleg nyári napokon: már most is van, ahol 27 fokos a vízhőmérséklet. Mutatjuk hol és azt is, a Balaton hány fokos!

Ingyenes a Helikon strand Keszthelyen, ezt sokan ki is használják a nagy melegben, itt is nagy a kánikula

Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

A Balaton vízállása átlagosan jelenleg mindössze 75 centiméter, ami jól mutatja az aszály hatását. Vize Siófoknál 28, Keszthelynél 26, Balatonalmádinál pedig csaknem 27 Celsius-fokos.

Kánikula az országban: van, ahol már 30 fokos a víz

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb adatai szerint a hazai vizek hőmérséklete több helyen is megközelíti vagy eléri a 30 Celsius-fokot. A Duna Budapestnél 27, Esztergomnál 23 fokos, míg a Tisza Tokaj, Szolnok és Szeged térségében 28 fokos. A Rába Körmendnél 27 fokos, a Fertő-tó 29 fokos, míg a Velencei-tó Agárdnál már elérte a 30 fokot, írja a Vaol kiemelve, a tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség következtében egyre látványosabban romlik a hazai folyók és tavak állapota: több helyen történelmi mélységbe süllyedt a vízszint, máshol pedig már a teljes kiszáradás veszélye is fennáll.