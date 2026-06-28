Kánikula: ezeken a településeken vízkorlátozást rendeltek el!

A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató, a Daköv Kft. szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez - olvasható a cég hivatalos oldalán.

Több településen vízkorlátozást rendeltek el.

Fotó: Molcsányi Máté / Mediaworks

A közlemény hozzátette, hogy felhívásuk az alábbi települések felhasználóit érinti:

Aszód, Bag, Dány, Dány-Szentkirály, Domony, Domonyvölgy, Galgahévíz, Galgamácsa, Gyömrő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Zsámbok, Abony, Kőröstetétlen, Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Hernád, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Páty, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetújfalu, Albertirsa, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Gomba, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pilis és Vasad.

Közösségi, illetve saját oldalaikon értesítették a lakosságot Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház önkormányzatai, hogy a térséget ellátó Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére,

a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt 2026. június 27-től a települések közigazgatási területén visszavonásig I. fokú vízkorlátozást rendelnek el.

A közlemény szerint a döntés célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása, a korlátozás időtartama alatt kérik a lakosságot a takarékos ivóvíz-használatra. A közlemény felsorolja, hogy

tilos az ivóvíz-hálózatról: a tömlős locsolás 6.00 és 23.00 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése.

Napok óta tart az extrém meleg.

Fotó: Molcsányi Máté / Mediaworks

Veresegyháza közösségi oldalán arról értesítette a lakosságot, hogy mivel az I. fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére sem csökken a vízfogyasztás a szükséges mértékben, a tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt, "a helyzet egyre súlyosabb", ezért kérik a lakosság fokozottabb együttműködését.

Pátyon az önkormányzat vasárnaptól visszavonásig I. fokú vízkorlátozást léptetett életbe.

Pécelen az önkormányzat már június 24-étől korlátozó intézkedéseket vezetett be a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kérésére, így nappali locsolási tilalom lépett életbe és reggel 6 és este 22 óra között tilos ivóvízzel öntözni vagy medencét tölteni.