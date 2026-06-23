Kiadták a riasztást: zivatarokkal fokozódik a kánikula, ebben nem lesz köszönet

A következő napokat is a kánikula jellemzi majd. Az időjárás azonban zivatarokkal keményít be!

Kánikula várható a következő napokban is

Fotó: Hatlaczki Balázs

Így alakul a kánikula

Kedden a nap első felében többórás napsütés várható, majd délutántól egy közeledő hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet. Több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket helyenként erős széllökések kísérhetnek. A délutáni órákban 29–32 °C-ra melegszik a levegő. A zivatarok környezetében átmenetileg jelentősen megerősödhet a szél. A HungaroMet Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével az egész országra elsőfokú hőségriasztást adott ki.

Szerdán változóan felhős, de összességében kellemes nyári időre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok mellett csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Hajnalban 16–18 °C várható, délután pedig 27–30 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet.

Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadék kialakulására minimális az esély, a nyári meleg ismét erősödik. A reggeli órákban 19–21 °C közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 31–33 °C várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad - írja a Köpönyeg.