Megszólaltak az óbudai kannibál ismerősei: Mindig is egyértelmű volt, hogy valami nincs rendben a fejében

Amit a magyar közvélemény eddig csak az amerikai hírekből hallhatott, vagy az Anthony Hopkins főszereplésével készült, Bárányok hallgatnak című remekműben láthatott, immár a mi hazánkban is valósággá vált. Nem, mintha egy kicsit is vágytunk volna rá, de immár – nagy valószínűséggel – Magyarországon is él egy kannibál.
S. Zsoltot az egyenruhások június 17-én, a barátnője budapesti otthonában fogták el. A rendőrök az ingatlanban szembesültek azzal, hogy a férfi munkahelyéről, egy budapesti kórházból érkezett bejelentés nem vaklárma. A férfi egy bőröndben egy komplett emberi lábszárat, egy kézfejet, több koponyát, egy preparált emberi arcot, egy agyat és egy befőttes üvegben emberi szívet tárolt. A kihallgatásán beismerte, hogy érdeklődik az anatómia iránt, és előfordult, hogy a testrészekből főzött is magának. Tettéért emberi test tiltott felhasználásával gyanúsítják. A bíróság nem tartotta szükségesnek a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás elrendelését, elegendőnek tartotta a bűnügyi felügyeletet. Ennek értelmében a férfi nem hagyhatja el az anyja borsodi házát. Zsolt a szlovák határhoz közel fekvő településen nőtt fel.
Szinte mindenki ismeri a kannibált és családját
Zsolt egy évfolyamba járt a fiammal iskolába. Már akkor látszott rajta, hogy nem százas. Amikor meghallottam, hogy milyen ügybe keveredett, megijedtem. Most is elfog az iszony, ha belegondolok
– mondta az Origónak Márta.
Gabriel szerint ha minden igaz, amit Zsoltról mondanak, a férfi nem való normális emberek közé.
Vagy börtönben, vagy elmeotthonban a helye! Ki tudja, mire képes, ha nem jut kellő mennyiségű csonthoz vagy szervhez
– gondolkodott hangosan egy újabb helybéli.
Zsolt a feltételezések szerint a munkája révén is hozzáférhetett emberi testrészekhez, de korábban a temetőket is hasonló indíttatásól látogatta. A helyiek elmondása szerint
azt terjesztette magáról, hogy boncmesteri végzettséggel bír,
mások azonban azt mondják, hogy csupán a betegek intézményen belüli kísérését bízták rá a kórházban.
Tibor szerint Zsolt édesapja kiváló orvos volt.
Ő tevékenykedett egy időben háziorvosként a faluban. Lelkiismeretes szakembernek tartottam, aki minden betegen segített, ha tehette
– fogalmazott a férfi. Mások egyáltalán nincsenek S. Zsolt szülőjéről ilyen jó véleménnyel.
Voltak zűrös ügyei. Az autóját néhány éve elárverezték. Az óvónő feleségétől régen elvált, szegény fiúnak pokoli gyerekkor jutott.
S. Zsolt magatartását most napi rendszerességgel ellenőrzi a rendőrség. A tartózkodására a bíróság által kijelölt ingatlant csak külön engedéllyel hagyhatja el. Ottjártunkkor is minden bizonnyal otthon volt, de csengetésünkre nem nyitott kaput. Az édesanyja egy pillanatra feltűnt a kertben, de mikor meglátott bennünket, besietett a házba.
A férfi általános iskolai osztályfőnöke jól emlékszik egykori tanítványára.
Zsoltikát 7 éves korától negyedik osztályig tanítottam. Azt nem mondanám, hogy ő volt a kedvencem, de mint minden elesett gyermekre, rá is igyekeztem kiemelt figyelmet fordítani. Talán nem túlzás azt mondani, hogy hiperaktív volt. Magányos kisfiú volt, barátok nélkül. Senki se akart vele játszani
– mondta a pedagógus, aki szerint az egykori kisiskolás mindemellett egy rendkívül érdeklődő tanuló volt.
Ha valami felkeltette a figyelmét, arra erősen koncentrált. Ugyancsak nagyon örült annak, ami megtetszett neki. Az átlagosnál lelkesebben reagált, ha ízlett neki az ebéd
– emlékezett vissza Ági néni.
A nyugdíjas tanítót igencsak elszomorította, amikor megtudta, mivel gyanúsítják Zsoltot. Annál is inkább, hogy néhány évvel ezelőtt a férfi az interneten megkereste egykori tanítóját, hogy megkérdezze, milyennek látta őt kisfiú korában.
Vérzett a szívem, amikor olvastam a levelét. Most, visszagondolva úgy sejtem, talán érezte, hogy valami nincs teljesen rendben vele. Azt válaszoltam, érdeklődő kisfiú volt
– mesélte a pedagógus.
Zsolt egyébként annak idején egyszer bevitt az iskolába egy hatalmas madárpókot. Ő élvezte az ízeltlábú társaságát, és nem törődött vele, hogy társai rettegtek az állattól. Ágnes emlékei szerint Zsolt szülei sokáig marakodtak a felügyeleti jogért, és arra is volt példa, hogy az apa egyszerűen „ellopta” a kisfiút, hogy Görögországba vigye nyaralni. A férfi édesanyja szinte minden pénzét ügyvédre költötte. - Ha most tanítanám, talán nem lenne felnőttkorára ilyen ügye. Szenzoros gyerekként foglalkoznánk vele és megkapna minden szükséges ellátást - mondta Ágnes.
Nemzetközi figyelmet kapott az óbudai kanibál
Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemzetközi szenzáció lett S. Zsolt ügye, ugyanis bejárta a világot az eset: az Associated Press, az ABC News és a Daily Mail is beszámolt a 30 éves férfiról, aki a gyanú szerint emberi maradványokat gyűjtött, és saját bevallása szerint azokból ételeket is készített. A nyomozás továbbra is folyamatban van, a lefoglalt emberi maradványok eredetét igazságügyi szakértők vizsgálják, és a hatóságok szerint a gyanúsított ellen felhozott vádak köre még tovább bővülhet.