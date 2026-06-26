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Megszólaltak az óbudai kannibál ismerősei: Mindig is egyértelmű volt, hogy valami nincs rendben a fejében

bárányok hallgatnak

Megszólaltak az óbudai kannibál ismerősei: Mindig is egyértelmű volt, hogy valami nincs rendben a fejében

19 perce
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Megtaláltuk az óbudai kannibált. S. Zsolt az anyjával együtt egy borsodi kisfaluban bujkál. A férfi csak az őt ellenőrző rendőröknek nyit ajtót. A településen úrrá lett a rettegés, igaz, a kannibált gyerekkorától ismerők szerint mindig is egyértelmű volt, hogy valami nincs rendben a fejében. Az Origónak a beteghordozó egykori tanítója is megszólalt.
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bárányok hallgatnakKannibálÓbuda

Amit a magyar közvélemény eddig csak az amerikai hírekből hallhatott, vagy az Anthony Hopkins főszereplésével készült, Bárányok hallgatnak című remekműben láthatott, immár a mi hazánkban is valósággá vált. Nem, mintha egy kicsit is vágytunk volna rá, de immár – nagy valószínűséggel – Magyarországon is él egy kannibál.  

Gönc, kannibál, riport
A településen mindenki jól ismerte az óbudai kannibált és családját 
Fotó: Mediaworks

S. Zsoltot az egyenruhások június 17-én, a barátnője budapesti otthonában fogták el. A rendőrök az ingatlanban szembesültek azzal, hogy a férfi munkahelyéről, egy budapesti kórházból érkezett bejelentés nem vaklárma. A férfi egy bőröndben egy komplett emberi lábszárat, egy kézfejet, több koponyát, egy preparált emberi arcot, egy agyat és egy befőttes üvegben emberi szívet tárolt. A kihallgatásán beismerte, hogy érdeklődik az anatómia iránt, és előfordult, hogy a testrészekből főzött is magának. Tettéért emberi test tiltott felhasználásával gyanúsítják. A bíróság nem tartotta szükségesnek a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás elrendelését, elegendőnek tartotta a bűnügyi felügyeletet. Ennek értelmében a férfi nem hagyhatja el az anyja borsodi házát. Zsolt a szlovák határhoz közel fekvő településen nőtt fel. 

Szinte mindenki ismeri a kannibált és családját

Zsolt egy évfolyamba járt a fiammal iskolába. Már akkor látszott rajta, hogy nem százas. Amikor meghallottam, hogy milyen ügybe keveredett, megijedtem. Most is elfog az iszony, ha belegondolok 

– mondta az Origónak Márta.

Gönc, kannibál, riport Márta
S. Zsolt Márta fiával járt egy iskolába. Fotó: Mediaworks

Gabriel szerint ha minden igaz, amit Zsoltról mondanak, a férfi nem való normális emberek közé.

Vagy börtönben, vagy elmeotthonban a helye! Ki tudja, mire képes, ha nem jut kellő mennyiségű csonthoz vagy szervhez

 – gondolkodott hangosan egy újabb helybéli.

Gönc, kannibál, riport
A férfi korábban azt terjesztette magáról, hogy boncmesteri végzettséggel bír. Fotó: Mediaworks

Zsolt a feltételezések szerint a munkája révén is hozzáférhetett emberi testrészekhez, de korábban a temetőket is hasonló indíttatásól látogatta. A helyiek elmondása szerint 

azt terjesztette magáról, hogy boncmesteri végzettséggel bír,

 mások azonban azt mondják, hogy csupán a betegek intézményen belüli kísérését bízták rá a kórházban.

Tibor szerint Zsolt édesapja kiváló orvos volt.

Ő tevékenykedett egy időben háziorvosként a faluban. Lelkiismeretes szakembernek tartottam, aki minden betegen segített, ha tehette 

– fogalmazott a férfi. Mások egyáltalán nincsenek S. Zsolt szülőjéről ilyen jó véleménnyel.

Gönc, kannibál, riport Tibor
Tibor szerint Zsolt édesapja kiváló orvos volt. Fotó: Mediaworks

 Voltak zűrös ügyei. Az autóját néhány éve elárverezték. Az óvónő feleségétől régen elvált, szegény fiúnak pokoli gyerekkor jutott.

S. Zsolt magatartását most napi rendszerességgel ellenőrzi a rendőrség. A tartózkodására a bíróság által kijelölt ingatlant csak külön engedéllyel hagyhatja el. Ottjártunkkor is minden bizonnyal otthon volt, de csengetésünkre nem nyitott kaput. Az édesanyja egy pillanatra feltűnt a kertben, de mikor meglátott bennünket, besietett a házba.

A férfi általános iskolai osztályfőnöke jól emlékszik egykori tanítványára.

Zsoltikát 7 éves korától negyedik osztályig tanítottam. Azt nem mondanám, hogy ő volt a kedvencem, de mint minden elesett gyermekre, rá is igyekeztem kiemelt figyelmet fordítani. Talán nem túlzás azt mondani, hogy hiperaktív volt. Magányos kisfiú volt, barátok nélkül. Senki se akart vele játszani

 – mondta a pedagógus, aki szerint az egykori kisiskolás mindemellett egy rendkívül érdeklődő tanuló volt.

 Ha valami felkeltette a figyelmét, arra erősen koncentrált. Ugyancsak nagyon örült annak, ami megtetszett neki. Az átlagosnál lelkesebben reagált, ha ízlett neki az ebéd 

– emlékezett vissza Ági néni.

Gönc, kannibál, riport Ági néni - tanárnő
Ági néni S. Zsolt tanítója volt. Fotó: Mediaworks

A nyugdíjas tanítót igencsak elszomorította, amikor megtudta, mivel gyanúsítják Zsoltot. Annál is inkább, hogy néhány évvel ezelőtt a férfi az interneten megkereste egykori tanítóját, hogy megkérdezze, milyennek látta őt kisfiú korában.

Vérzett a szívem, amikor olvastam a levelét. Most, visszagondolva úgy sejtem, talán érezte, hogy valami nincs teljesen rendben vele. Azt válaszoltam, érdeklődő kisfiú volt 

– mesélte a pedagógus.

Zsolt egyébként annak idején egyszer bevitt az iskolába egy hatalmas madárpókot. Ő élvezte az ízeltlábú társaságát, és nem törődött vele, hogy társai rettegtek az állattól. Ágnes emlékei szerint Zsolt szülei sokáig marakodtak a felügyeleti jogért, és arra is volt példa, hogy az apa egyszerűen „ellopta” a kisfiút, hogy Görögországba vigye nyaralni. A férfi édesanyja szinte minden pénzét ügyvédre költötte. - Ha most tanítanám, talán nem lenne felnőttkorára ilyen ügye. Szenzoros gyerekként foglalkoznánk vele és megkapna minden szükséges ellátást - mondta Ágnes.

Nemzetközi figyelmet kapott az óbudai kanibál

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemzetközi szenzáció lett S. Zsolt ügye, ugyanis bejárta a világot az eset: az Associated Press, az ABC News és a Daily Mail is beszámolt a 30 éves férfiról, aki a gyanú szerint emberi maradványokat gyűjtött, és saját bevallása szerint azokból ételeket is készített. A nyomozás továbbra is folyamatban van, a lefoglalt emberi maradványok eredetét igazságügyi szakértők vizsgálják, és a hatóságok szerint a gyanúsított ellen felhozott vádak köre még tovább bővülhet.

 

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