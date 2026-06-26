Megszólaltak az óbudai kannibál ismerősei: Mindig is egyértelmű volt, hogy valami nincs rendben a fejében

Amit a magyar közvélemény eddig csak az amerikai hírekből hallhatott, vagy az Anthony Hopkins főszereplésével készült, Bárányok hallgatnak című remekműben láthatott, immár a mi hazánkban is valósággá vált. Nem, mintha egy kicsit is vágytunk volna rá, de immár – nagy valószínűséggel – Magyarországon is él egy kannibál.

A településen mindenki jól ismerte az óbudai kannibált és családját

Fotó: Mediaworks

S. Zsoltot az egyenruhások június 17-én, a barátnője budapesti otthonában fogták el. A rendőrök az ingatlanban szembesültek azzal, hogy a férfi munkahelyéről, egy budapesti kórházból érkezett bejelentés nem vaklárma. A férfi egy bőröndben egy komplett emberi lábszárat, egy kézfejet, több koponyát, egy preparált emberi arcot, egy agyat és egy befőttes üvegben emberi szívet tárolt. A kihallgatásán beismerte, hogy érdeklődik az anatómia iránt, és előfordult, hogy a testrészekből főzött is magának. Tettéért emberi test tiltott felhasználásával gyanúsítják. A bíróság nem tartotta szükségesnek a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás elrendelését, elegendőnek tartotta a bűnügyi felügyeletet. Ennek értelmében a férfi nem hagyhatja el az anyja borsodi házát. Zsolt a szlovák határhoz közel fekvő településen nőtt fel.

Szinte mindenki ismeri a kannibált és családját

Zsolt egy évfolyamba járt a fiammal iskolába. Már akkor látszott rajta, hogy nem százas. Amikor meghallottam, hogy milyen ügybe keveredett, megijedtem. Most is elfog az iszony, ha belegondolok

– mondta az Origónak Márta.

S. Zsolt Márta fiával járt egy iskolába. Fotó: Mediaworks

Gabriel szerint ha minden igaz, amit Zsoltról mondanak, a férfi nem való normális emberek közé.

Vagy börtönben, vagy elmeotthonban a helye! Ki tudja, mire képes, ha nem jut kellő mennyiségű csonthoz vagy szervhez

– gondolkodott hangosan egy újabb helybéli.

A férfi korábban azt terjesztette magáról, hogy boncmesteri végzettséggel bír. Fotó: Mediaworks

Zsolt a feltételezések szerint a munkája révén is hozzáférhetett emberi testrészekhez, de korábban a temetőket is hasonló indíttatásól látogatta. A helyiek elmondása szerint

azt terjesztette magáról, hogy boncmesteri végzettséggel bír,

mások azonban azt mondják, hogy csupán a betegek intézményen belüli kísérését bízták rá a kórházban.