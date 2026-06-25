Kapu Tibor új megbízást kapott felbocsátásának első évfordulóján

A HUNOR-program jubileumi rendezvénysorozata csütörtökön kezdődött a budapesti Millenárison, Kapu Tibor kutatóűrhajós felbocsátásának első évfordulóján. Az ünnepségen Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy az év végén lezáruló program hátralévő időszakának irányítására Kapu Tibort kérte fel – számolt be róla az MTI.

Kapu Tibor a HUNOR-program jubileumi rendezvényén beszélt új megbízatásáról a budapesti Millenárison

Fotó: Markovics Gábor

Mit jelent Kapu Tibor új megbízása?

A miniszter hangsúlyozta, hogy a HUNOR-program fontos mérföldkő volt Magyarország számára, hiszen 45 év után ismét magyar kutatóűrhajós jutott el a világűrbe. Mint fogalmazott, a program katalizátorként szolgált a hazai űripar fejlődésében, ezért szeretnék biztosítani, hogy a megkezdett munka a program lezárása után is folytatódjon.

Tanács Zoltán szerint Kapu Tibor első feladata Magyarország űrstratégiájának megújítása lesz, emellett erősíteni kívánják az ország kapcsolatát az Európai Űrügynökséggel, valamint megteremtenék a fejlődéshez szükséges intézményi és szabályozási hátteret.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszédet mondott a HUNOR-program jubileumi ünnepségén

Fotó: Markovics Gábor

Milyen tervek készülnek a magyar űrkutatásban?

A miniszter elmondta, hogy egyelőre nem született kormányzati döntés, jelenleg szakmai koncepciók kidolgozása zajlik. A tervek között szerepel:

egy magyar űrügynökség létrehozása,

egy önálló magyar űrtörvény kidolgozása,

az űripar szerepének erősítése a magyar gazdaságban,

a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek bővítése.

A cél, hogy 2027-től a HUNOR-program lezárását követően új szakasz kezdődjön a magyar űrtevékenység fejlődésében.

A rendezvény számos látogatót vonzott, akik személyesen is találkozhattak Kapu Tiborral

Fotó: Markovics Gábor

Kapu Tibor több tízezer emberrel találkozott az elmúlt évben

Kapu Tibor beszédében felidézte, hogy az elmúlt egy év során országhatáron innen és túl 122 helyszínen csaknem 40 ezer emberrel találkoztak. Az utóbbi időszakban elsősorban óvodákban és iskolákban tartottak előadásokat, ahol a gyerekek kérdéseire válaszoltak.

A kutatóűrhajós hangsúlyozta, hogy céljuk közelebb hozni az űrkutatást a fiatalokhoz, és megmutatni, hogy kitartással és munkával bárki megvalósíthatja álmait.

Kapu Tibor kiemelte azt is, hogy örömmel vállalja az új megbízást, és bízik abban, hogy a magyar űrtevékenység a következő években új szintre léphet.