Történelmi pillanat: Karikó Katalin Oxfordban kapott díszdoktori címet

A Szegedi Tudományegyetem professzora, a Nobel-díjas Karikó Katalin 2026. június 24-én vette át az Oxfordi Egyetem díszdoktori diplomáját az intézmény hagyományos, több évszázados múltra visszatekintő Encaenia ünnepségén. Angliai programjain – Cambridge-ben, Oxfordban és Londonban – kutatási terveiről tárgyalt és előadásokat tartott.

Karikó Katalin

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Kivételes körülmények között tartották meg az idei Encaenia ünnepséget: a Nagy-Britanniát sújtó rendkívüli hőség miatt az Oxfordi Egyetem enyhített a szigorú öltözködési szabályokon. A díszdoktoravató hagyományos, ünnepélyes keretei azonban megmaradtak: a laudációk latin nyelven hangzottak el, a ceremónia a szokásos protokoll szerint zajlott.

Az oxfordi Encaenia ünnepségen kilenc kiemelkedő személyiséget tüntettek ki.

Karikó Katalin „Doctor of Science” címet kapott az mRNS-alapú vakcinák fejlesztésében elért úttörő kutatásaiért.

Az oxfordi elismerés a tudós 23. díszdoktori címe. A kitüntetetteket bemutató kiadványban és a University of Oxdord honlapján is a Szegeden készült portréfotóval mutatták be az SZTE Nobel-díjas szegedi professzorának munkásságát. Kiemelték: a biokémikus „kutatásai az RNS-közvetített mechanizmusokra és az in vitro átírt mRNS terápiás felhasználására összpontosítanak. 2023-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a nukleoziddal módosított mRNS vakcinákat lehetővé tevő felfedezéseiért. A BioNTech SE korábbi alelnöke a Szegedi Tudományegyetemen és a Pennsylvaniai Egyetemen tölt be akadémiai pozíciókat.”

Karikó Katalin találkozott egyetemistákkal, magyar tudósokkal is

Oxford tiszteletbeli doktorává avatták – többek között – a kék LED-es világítás társfeltalálóját, a Nobel-díjas Shuji Nakamura professzort, valamint több közszereplőt, például Új-Zéland 40. miniszterelnökét, Jacinda Ardernt, továbbá művészeti kiválóságokat, köztük a Bridgerton-sorozatból ismert Adjoa Andoh színésznőt is.

A világ egyik legrégebbi egyetemén a kitüntetettek tiszteletére rendezett programokon Karikó Katalin lánya, a szegedi születésű Francia Zsuzsanna, kétszeres olimpiai bajnok evezős is jelen volt. Az angliai látogatás szakmai programokat is magában foglalt. Karikó Katalin és lánya a közösen alapított cégük tudományos kutatási terveiről megbeszéléseket folytatott Anglia rangos egyetemi városaiban, például Cambridge-ben és Oxfordban dolgozó kutatókkal.

Karikó Katalin találkozott egyetemistákkal, magyar tudósokkal. Egyeztetett a „The Brain Prize” kitüntetéssel elismert Somogyi Péterrel, az Oxfordi Egyetem neurobiológia professzorával, aki korábban az SZTE, pontosabban a szegedi József Attila Tudományegyetem díszdoktori címét is elnyerte.

Vendégül látta az oxfordi St. John's College oktatója, az agykutató Molnár Zoltán, aki az SZTE jogelődjén, a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen diplomázott.