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kebab

Szakértő rangsorolta a népszerű gyorsételeket – meglepő végeredmény született

19 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A kebab az egyik legnépszerűbb gyorsétel világszerte, amely számos eltérő változatban érhető el. Bár sokan hasonló ételként tekintenek rájuk, az egyes változatok tápértéke, kalóriatartalma és összetétele jelentősen eltérhet. Egy táplálkozási szakértő most rangsorolta a legnépszerűbb fogásokat egészségügyi szempontok alapján.
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kebabegészséggyorsétel

A táplálkozási szakemberek szerint nem minden kebab egyformán kedvező választás. Míg egyes változatok magas fehérjetartalmuk és egyszerűbb összetételük miatt kedvezőbbek lehetnek, mások jelentős mennyiségű zsírt, sót és kalóriát tartalmazhatnak – számolt be róla a Daily Mail.

A kebab tápértéke jelentősen eltérhet az elkészítési módtól függően.
A kebab tápértéke jelentősen eltérhet az elkészítési módtól függően
Fotó: Unsplash

Melyik kebabváltozat a legegészségesebb?

Egy brit táplálkozási szakértő egy hagyományos kebabos kínálat legnépszerűbb fogásait értékelte egészségügyi szempontból. A rangsorban a feldolgozottság mértékét, a fehérjetartalmat, a zsír- és sótartalmat, valamint az elkészítés módját is figyelembe vették.

1. Csirkés shish kebab

A rangsor első helyére a csirkés shish kebab került. A szakértő szerint ez a változat általában teljes húsdarabokból készül, amelyeket pácolás után nyárson grilleznek. A hús kevésbé feldolgozott, mint számos más gyorsétel-alapanyag, miközben jelentős mennyiségű fehérjét biztosít. A csirkés shish további előnye, hogy gyakran nagy adag salátával kínálják, amely rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.

Értékelés: 5/5

2. Zöldséges nyárs

A zöldséges nyárs a második helyen végzett. A grillezett zöldségek alacsony energiatartalmúak, ugyanakkor jelentős mennyiségű rostot, vitamint és antioxidánst tartalmaznak. A szakértő szerint a változatos növényi alapanyagok a bélrendszer egészségét is támogathatják. Hátrányként említette ugyanakkor, hogy a fogás viszonylag kevés fehérjét biztosít.

Értékelés: 4/5

3. Köfte

A köfte fűszerezett darált húsból készülő, grillezett étel. A szakértő szerint a köfte általában kevésbé feldolgozott, mint a döner kebab, és többnyire egyszerű összetevőkből készül. Magas fehérjetartalma miatt kedvezőbb választásnak számít, bár zsírtartalma rendszerint magasabb a csirkés változatokénál.

Értékelés: 4/5

4. Falafel

A falafel csicseriborsóból, hagymából és különböző fűszerekből készül. A hüvelyesek értékes növényi fehérjét és rostokat tartalmaznak, azonban a falafelt általában bő olajban sütik ki. Ez jelentősen növelheti az étel energiatartalmát. A szakértő szerint a falafel közepes helyet foglal el a rangsorban: kedvező alapanyagokból készül, de az elkészítési mód rontja az összképet.

Értékelés: 3/5

5. Halloumi wrap

A halloumi sajtból készült wrap szintén a középmezőnyben végzett. A halloumi jó fehérje- és kalciumforrás, ugyanakkor viszonylag magas só- és telítettzsír-tartalommal rendelkezik. A szakértő szerint önmagában nem feltétlenül egészségesebb választás csak azért, mert húsmentes.

Értékelés: 3/5

6. Döner kebab

A rangsor végére a döner kebab került. A szakértő szerint a döner egyik fő problémája, hogy összetétele jelentősen eltérhet az egyes vendéglátóhelyeken. A hús zsírtartalma, sótartalma és feldolgozottsága sok esetben nehezen megállapítható. Korábbi vizsgálatok szerint egyes adagok rendkívül magas kalória-, zsír- és sótartalommal rendelkezhetnek. Ugyanakkor a szakértő hangsúlyozta, hogy egy kisebb adag, sok salátával és mérsékelt mennyiségű szósszal fogyasztva kedvezőbb választás lehet, mint azt sokan feltételezik.

Értékelés: 2/5

Mire érdemes figyelni a szószoknál?

A táplálkozási szakértő szerint a szószok jelentősen növelhetik az étkezés energiatartalmát.

Különösen a majonézalapú, fokhagymás vagy krémes öntetek tartalmazhatnak jelentős mennyiségű zsírt és kalóriát. Kedvezőbb alternatívát jelenthetnek a joghurtalapú szószok vagy a kisebb mennyiségben fogyasztott csípős öntetek. A szakértő szerint néhány tudatos választással jelentősen csökkenthető egy kebabétel kalória- és zsírtartalma anélkül, hogy az ízélmény számottevően romlana.

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