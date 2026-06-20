Szakértő rangsorolta a népszerű gyorsételeket – meglepő végeredmény született

A táplálkozási szakemberek szerint nem minden kebab egyformán kedvező választás. Míg egyes változatok magas fehérjetartalmuk és egyszerűbb összetételük miatt kedvezőbbek lehetnek, mások jelentős mennyiségű zsírt, sót és kalóriát tartalmazhatnak – számolt be róla a Daily Mail.

A kebab tápértéke jelentősen eltérhet az elkészítési módtól függően

Fotó: Unsplash

Melyik kebabváltozat a legegészségesebb?

Egy brit táplálkozási szakértő egy hagyományos kebabos kínálat legnépszerűbb fogásait értékelte egészségügyi szempontból. A rangsorban a feldolgozottság mértékét, a fehérjetartalmat, a zsír- és sótartalmat, valamint az elkészítés módját is figyelembe vették.

1. Csirkés shish kebab

A rangsor első helyére a csirkés shish kebab került. A szakértő szerint ez a változat általában teljes húsdarabokból készül, amelyeket pácolás után nyárson grilleznek. A hús kevésbé feldolgozott, mint számos más gyorsétel-alapanyag, miközben jelentős mennyiségű fehérjét biztosít. A csirkés shish további előnye, hogy gyakran nagy adag salátával kínálják, amely rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.

Értékelés: 5/5

2. Zöldséges nyárs

A zöldséges nyárs a második helyen végzett. A grillezett zöldségek alacsony energiatartalmúak, ugyanakkor jelentős mennyiségű rostot, vitamint és antioxidánst tartalmaznak. A szakértő szerint a változatos növényi alapanyagok a bélrendszer egészségét is támogathatják. Hátrányként említette ugyanakkor, hogy a fogás viszonylag kevés fehérjét biztosít.

Értékelés: 4/5

3. Köfte

A köfte fűszerezett darált húsból készülő, grillezett étel. A szakértő szerint a köfte általában kevésbé feldolgozott, mint a döner kebab, és többnyire egyszerű összetevőkből készül. Magas fehérjetartalma miatt kedvezőbb választásnak számít, bár zsírtartalma rendszerint magasabb a csirkés változatokénál.

Értékelés: 4/5

4. Falafel

A falafel csicseriborsóból, hagymából és különböző fűszerekből készül. A hüvelyesek értékes növényi fehérjét és rostokat tartalmaznak, azonban a falafelt általában bő olajban sütik ki. Ez jelentősen növelheti az étel energiatartalmát. A szakértő szerint a falafel közepes helyet foglal el a rangsorban: kedvező alapanyagokból készül, de az elkészítési mód rontja az összképet.