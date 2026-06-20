Szakértő rangsorolta a népszerű gyorsételeket – meglepő végeredmény született

A táplálkozási szakemberek szerint nem minden kebab egyformán kedvező választás. Míg egyes változatok magas fehérjetartalmuk és egyszerűbb összetételük miatt kedvezőbbek lehetnek, mások jelentős mennyiségű zsírt, sót és kalóriát tartalmazhatnak – számolt be róla a Daily Mail.
Melyik kebabváltozat a legegészségesebb?
Egy brit táplálkozási szakértő egy hagyományos kebabos kínálat legnépszerűbb fogásait értékelte egészségügyi szempontból. A rangsorban a feldolgozottság mértékét, a fehérjetartalmat, a zsír- és sótartalmat, valamint az elkészítés módját is figyelembe vették.
1. Csirkés shish kebab
A rangsor első helyére a csirkés shish kebab került. A szakértő szerint ez a változat általában teljes húsdarabokból készül, amelyeket pácolás után nyárson grilleznek. A hús kevésbé feldolgozott, mint számos más gyorsétel-alapanyag, miközben jelentős mennyiségű fehérjét biztosít. A csirkés shish további előnye, hogy gyakran nagy adag salátával kínálják, amely rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.
Értékelés: 5/5
2. Zöldséges nyárs
A zöldséges nyárs a második helyen végzett. A grillezett zöldségek alacsony energiatartalmúak, ugyanakkor jelentős mennyiségű rostot, vitamint és antioxidánst tartalmaznak. A szakértő szerint a változatos növényi alapanyagok a bélrendszer egészségét is támogathatják. Hátrányként említette ugyanakkor, hogy a fogás viszonylag kevés fehérjét biztosít.
Értékelés: 4/5
3. Köfte
A köfte fűszerezett darált húsból készülő, grillezett étel. A szakértő szerint a köfte általában kevésbé feldolgozott, mint a döner kebab, és többnyire egyszerű összetevőkből készül. Magas fehérjetartalma miatt kedvezőbb választásnak számít, bár zsírtartalma rendszerint magasabb a csirkés változatokénál.
Értékelés: 4/5
4. Falafel
A falafel csicseriborsóból, hagymából és különböző fűszerekből készül. A hüvelyesek értékes növényi fehérjét és rostokat tartalmaznak, azonban a falafelt általában bő olajban sütik ki. Ez jelentősen növelheti az étel energiatartalmát. A szakértő szerint a falafel közepes helyet foglal el a rangsorban: kedvező alapanyagokból készül, de az elkészítési mód rontja az összképet.
Értékelés: 3/5
5. Halloumi wrap
A halloumi sajtból készült wrap szintén a középmezőnyben végzett. A halloumi jó fehérje- és kalciumforrás, ugyanakkor viszonylag magas só- és telítettzsír-tartalommal rendelkezik. A szakértő szerint önmagában nem feltétlenül egészségesebb választás csak azért, mert húsmentes.
Értékelés: 3/5
6. Döner kebab
A rangsor végére a döner kebab került. A szakértő szerint a döner egyik fő problémája, hogy összetétele jelentősen eltérhet az egyes vendéglátóhelyeken. A hús zsírtartalma, sótartalma és feldolgozottsága sok esetben nehezen megállapítható. Korábbi vizsgálatok szerint egyes adagok rendkívül magas kalória-, zsír- és sótartalommal rendelkezhetnek. Ugyanakkor a szakértő hangsúlyozta, hogy egy kisebb adag, sok salátával és mérsékelt mennyiségű szósszal fogyasztva kedvezőbb választás lehet, mint azt sokan feltételezik.
Értékelés: 2/5
Mire érdemes figyelni a szószoknál?
A táplálkozási szakértő szerint a szószok jelentősen növelhetik az étkezés energiatartalmát.
Különösen a majonézalapú, fokhagymás vagy krémes öntetek tartalmazhatnak jelentős mennyiségű zsírt és kalóriát. Kedvezőbb alternatívát jelenthetnek a joghurtalapú szószok vagy a kisebb mennyiségben fogyasztott csípős öntetek. A szakértő szerint néhány tudatos választással jelentősen csökkenthető egy kebabétel kalória- és zsírtartalma anélkül, hogy az ízélmény számottevően romlana.
Ez is érdekelheti
8 ok, amiért érdemes minden nap enni ebből a szupergyümölcsből – Ön milyen gyakran fogyasztja?
Ezzel a természetes itallal már két hét alatt csökkenhet a vérnyomása