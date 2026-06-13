Kiakadtak a szülők Kelenföldön: felháborítónak tartják, ami a játszótereken történik

A közösségi médiában közzétett bejegyzések és fotók alapján több helybéli úgy érzi, hogy a helyzet kezd tarthatatlanná válni. Egyes kelenföldi szülők azt állítják, már nem szívesen viszik gyermekeiket a környékbeli játszóterekre, mert szerintük a hajléktalanok gyakran a játékok közelében tartózkodnak – számolt be a Metropol.

A kelenföldi köztereken a helyiek szerint már tarthatatlan a helyzet

Fotó: Kelenföld – A nyolcas körzet

Határozott fellépést sürgetnek a helyiek Kelenföldön

A helyi Facebook-csoportokban többen arról írtak, hogy szerintük a probléma az elmúlt hetekben tovább súlyosbodott. Több lakó a közterület-felügyelet gyakoribb jelenlétét és határozottabb fellépést sürget.

A felháborodott helyiek szerint mielőbbi megoldásra lenne szükség, hogy a játszóterek ismét a családoké lehessenek. Egyelőre azonban nem látszik, mikor rendeződhet a helyzet.

Meghalt egy magyar kamionos Csehországban

Két kamion összeütközött szombaton hajnalban Csehországban, az egyik magyar, a másik román rendszámú volt. A balesetben mindkét sofőr meghalt.

Megfojtotta volt feleségét, majd halálcsapdát készített a rendőröknek a féltékeny férfi

Napokon át figyelte a volt feleségét, majd elrabolta, megölte, és olyan csapdát épített a házban, amely több rendőr és tűzoltó életére is hatalmas veszélyt jelentett. Az ügyészség szerint a halálcsapda egyetlen célja az volt, hogy a kiérkező hatóságokkal is végezzen.