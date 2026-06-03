Már a ketchup sem lesz a régi – sokan nem fognak örülni neki

Az új EU-szabályozás értelmében a helyben fogyasztott ételekhez és italokhoz kapcsolódó egyes ketchup- és egyéb adagcsomagolások fokozatosan eltűnhetnek az éttermekből, kávézókból és szállodákból. Az intézkedés az egyszer használatos csomagolások visszaszorítását célozza, mivel ezek jelentős része nehezen újrahasznosítható műanyag csomagolásból készül – számolt be róla a Bild.

A ketchupos tasakok helyét újratölthető adagolók vehetik át

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Betiltják a ketchupos tasakokat az EU-ban?

A műanyagból készült egyszer használatos tasakok teljes tiltása csak 2030-ban lép életbe. Ekkortól az éttermek, kávézók és szállodák nem adhatnak ilyen csomagolásokat azoknak a vendégeknek, akik helyben fogyasztják el ételeiket és italaikat.

A tiltás többek között az alábbi termékeket érinti:

ketchup, majonéz és mustár adagolótasakban,

szószok és fűszerek egyszer használatos csomagolásban,

egyenként csomagolt cukor,

műanyag adagolású kávétejszín.

A ketchupos tasakok gyakran többféle anyagból készülnek, ezért az újrahasznosításuk nehézkes. Az EU szerint ezek az egyszer használatos csomagolások jelentős mennyiségű hulladékot termelnek, ezért a környezetvédelem és a műanyaghulladék csökkentése érdekében alternatív megoldásokra van szükség.

Az elviteles ételek és italok esetében továbbra is lehetőség lesz egyadagos kiszerelések használatára. Emellett kórházakban, idősotthonokban és más intézményekben is megmaradhatnak a tasakok, amennyiben azokat higiéniai okok indokolják.

A vendéglátóhelyeknek új megoldásokat kell bevezetniük. Ilyenek lehetnek a nagyobb, újratölthető adagolók, illetve a többször használható tálkák és edények, amelyek csökkenthetik a hulladék mennyiségét.