Már a ketchup sem lesz a régi – sokan nem fognak örülni neki

Az új EU-szabályozás értelmében a helyben fogyasztott ételekhez és italokhoz kapcsolódó egyes ketchup- és egyéb adagcsomagolások fokozatosan eltűnhetnek az éttermekből, kávézókból és szállodákból. Az intézkedés az egyszer használatos csomagolások visszaszorítását célozza, mivel ezek jelentős része nehezen újrahasznosítható műanyag csomagolásból készül – számolt be róla a Bild.
Betiltják a ketchupos tasakokat az EU-ban?
A műanyagból készült egyszer használatos tasakok teljes tiltása csak 2030-ban lép életbe. Ekkortól az éttermek, kávézók és szállodák nem adhatnak ilyen csomagolásokat azoknak a vendégeknek, akik helyben fogyasztják el ételeiket és italaikat.
A tiltás többek között az alábbi termékeket érinti:
- ketchup, majonéz és mustár adagolótasakban,
- szószok és fűszerek egyszer használatos csomagolásban,
- egyenként csomagolt cukor,
- műanyag adagolású kávétejszín.
A ketchupos tasakok gyakran többféle anyagból készülnek, ezért az újrahasznosításuk nehézkes. Az EU szerint ezek az egyszer használatos csomagolások jelentős mennyiségű hulladékot termelnek, ezért a környezetvédelem és a műanyaghulladék csökkentése érdekében alternatív megoldásokra van szükség.
Az elviteles ételek és italok esetében továbbra is lehetőség lesz egyadagos kiszerelések használatára. Emellett kórházakban, idősotthonokban és más intézményekben is megmaradhatnak a tasakok, amennyiben azokat higiéniai okok indokolják.
A vendéglátóhelyeknek új megoldásokat kell bevezetniük. Ilyenek lehetnek a nagyobb, újratölthető adagolók, illetve a többször használható tálkák és edények, amelyek csökkenthetik a hulladék mennyiségét.
Mérgezőek lehetnek az élelmiszer-csomagolások
Hiába van ráírva az élelmiszer csomagolásra, hogy „biszfenol A”, „bisphenol A mentes”, „BPA mentes” lehetséges, hogy mégis mérgező. Egy kanadai egyetem kutatói által végzett vizsgálat azt találta, hogy a mérgező biszfenol A vegyületet helyett használt vegyületetek beszivárognak az élelmiszerbe és megzavarja a petesejtek létfontosságú folyamatait. Vannak melyek szokatlan zsírfelhalmozódást váltanak ki és tönkreteszik a sejtek javításáért és növekedéséért felelős géneket. A BPA-t helyettesítő vegyületek ugyanolyan, vagy még károsabbak lehetnek, mint a BPA.