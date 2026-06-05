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Politikai hobbista

Ki a leghitványabb magyarországi politikus?

28 perce
Olvasási idő: 1 perc
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A Politikai Hobbista vendége Bede Zsolt volt.
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Politikai hobbistaBede ZsoltJeszenszky Zsolt

Mit szólt hozzá, hogy Orbán Viktor „Igeforrásnak” nevezte a portáljukat? Hányszor nácizták le? És szerinte ki a leghitványabb magyar politikus?
Annak idején, kb. 5 évvel ezelőtt, az egykori Pesti TV-n, a Politikai Hobbista nulladik, soha nyilvánosságra nem került próbaadásának vendége Bede Zsolt, a Vadhajtások „fenegyereke” volt. És most… tsh-tsh… kb. öt év után végre sikerült vele összehozni egy olyan beszélgetést, amit a nézők is láthatnak. 😀 Kattintson a videóra!

 

 

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