Kiara Lord szerint ezt rontja el sok nő a párkapcsolat elején

Kapcsolati tanácsokat osztott meg hazánk egyik ismert pornószínésznője és celebje. A Nagy Ő című műsorból és felnőttfilmekből is ismert Kiara Lord egy TikTok-videóban mutatta meg, hogyan szeleteli a mangót, közben pedig arról beszélt, szerinte milyen hibát követ el sok nő a kapcsolatok elején.

Kapcsolati tanácsokat osztott meg hazánk egyik ismert pornószínésznője, Kiara Lord

Fotó: MW Bulvár

Meglepő párkapcsolati tanácsot adott a magyar pornósztár, Kiara Lord

Kiara Lord szerint gyakori probléma, hogy a nők már az összeköltözés vagy a járás korai időszakában túlságosan is „asszonykodni” kezdenek. Úgy bánnak a kedvesükkel, mintha már házasok lennének: meleg étellel várják, főznek rá, mosnak, takarítanak, válogatják a szennyesét, sőt, olyan példáról is hallott, hogy valaki még a párja autóját is lemosta.

A pornószínésznő szerint ezzel a nők tulajdonképpen megadják a férfiaknak a kapcsolat egy magasabb fokát anélkül, hogy a férfi valóban komolyabb szintre lépne. Úgy véli, sok férfi ilyenkor elkényelmesedik, hiszen megkapja a gondoskodást, a kényelmet, a főzést és a mosást, miközben akár még egy csokor virággal sem viszonozza a kedvességet.

Kiara Lord szerint ez idővel oda vezethet, hogy a nő magában kezdi keresni a hibát, befeszül, és hisztisnek érzi magát. Szerinte ezért fontos már a kapcsolat elején tisztázni a határokat és az elvárásokat.

Hatalmas a felhajtás Kiara Lord körül, Lakatos Levente reakciója csak olaj volt a tűzre

Újabb botrány borzolja a kedélyeket a hazai celebvilágban. Egy élő közvetítés során félreérthetetlen közelségbe került egymáshoz Kiara Lord és KKevin. A nagy visszhangot kiváltó jelenetre Lakatos Levente is reagált, bejegyzése pedig tovább pörgette a találgatásokat.

Ez a boldog párkapcsolat receptje

A mély, érzelmi kapcsolat nem igényel hosszú időt – csupán tudatos figyelmet és apró szokásokat a mindennapokban. Pedig az intimitás a hétköznapokban sok pár számára kihívást jelent, különösen a rohanó életstílus és a véget nem érő teendők közepette.