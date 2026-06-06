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párkapcsolat

Kiara Lord szerint ezt rontja el sok nő a párkapcsolat elején

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Sok nő már a kapcsolat elején olyan dolgokat vállal magára, amelyekkel túl hamar kényelmes helyzetbe hozza a férfit. Kiara Lord szerint éppen ezért fontos, hogy a nők időben meghúzzák a határaikat.
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párkapcsolatkapcsolatKiara Lordnagy őNagy Ő

Kapcsolati tanácsokat osztott meg hazánk egyik ismert pornószínésznője és celebje. A Nagy Ő című műsorból és felnőttfilmekből is ismert Kiara Lord egy TikTok-videóban mutatta meg, hogyan szeleteli a mangót, közben pedig arról beszélt, szerinte milyen hibát követ el sok nő a kapcsolatok elején.

20260115 Budapest A Nagy ? cím? m?sor sajtótájékoztatója. Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Kiara Lord
Kapcsolati tanácsokat osztott meg hazánk egyik ismert pornószínésznője, Kiara Lord
Fotó: MW Bulvár

Meglepő párkapcsolati tanácsot adott a magyar pornósztár, Kiara Lord

Kiara Lord szerint gyakori probléma, hogy a nők már az összeköltözés vagy a járás korai időszakában túlságosan is „asszonykodni” kezdenek. Úgy bánnak a kedvesükkel, mintha már házasok lennének: meleg étellel várják, főznek rá, mosnak, takarítanak, válogatják a szennyesét, sőt, olyan példáról is hallott, hogy valaki még a párja autóját is lemosta.

A pornószínésznő szerint ezzel a nők tulajdonképpen megadják a férfiaknak a kapcsolat egy magasabb fokát anélkül, hogy a férfi valóban komolyabb szintre lépne. Úgy véli, sok férfi ilyenkor elkényelmesedik, hiszen megkapja a gondoskodást, a kényelmet, a főzést és a mosást, miközben akár még egy csokor virággal sem viszonozza a kedvességet.

@princesskiaralord Nem leszel NÉ, ha már most házvezetőnőt játszol! 😏 #kiaralord #asszony #párkapcsolat ♬ eredeti hang - Kiara Lord

Kiara Lord szerint ez idővel oda vezethet, hogy a nő magában kezdi keresni a hibát, befeszül, és hisztisnek érzi magát. Szerinte ezért fontos már a kapcsolat elején tisztázni a határokat és az elvárásokat.

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