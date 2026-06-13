Kemény ára van a kényelemnek, súlyos betegség fenyegetheti a négy fal között

A koronavírus-járvány után sok munkahelyen megmaradt az otthoni munkavégzés lehetősége, amely számos előnyt kínál a dolgozóknak. A kiégés kockázata azonban a home office-ban dolgozók esetében is valós probléma lehet, különösen akkor, ha a munka és a magánélet közötti határok fokozatosan eltűnnek – írja a Sonline.

Egyre több otthonról dolgozót fenyeget a kiégés: ezek a figyelmeztető jelek (A kép illusztráció.)

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A szakértők szerint az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb veszélye nem feltétlenül a megnövekedett munkamennyiség, hanem a társas kapcsolatok hiánya és az állandó készenléti állapot.

Az elszigeteltség növelheti a kiégés kockázatát

Bár sokan örültek annak, hogy megszabadultak a napi ingázástól és rugalmasabban oszthatják be az idejüket, az otthoni munka hosszú távon más kihívásokat is magával hozhat.

Az irodai környezetben természetesek a személyes beszélgetések és a kollégákkal való találkozások, amelyek fontos szerepet játszanak a mentális jóllét fenntartásában.

Home office esetén azonban ezek a kapcsolatok gyakran online megbeszélésekre, e-mailekre és üzenetváltásokra korlátozódnak.

A tartós elszigeteltség miatt sokan magányosabbnak érzik magukat, ami növelheti a stresszt, a szorongást és hosszabb távon akár a kiégés kialakulásának esélyét is.

Amikor eltűnik a határ a munka és a magánélet között

A kiégés egyik leggyakoribb kiváltó oka, hogy az otthon és a munkahely ugyanazzá a térré válik.

Míg korábban a munkából való hazatérés segített mentálisan lezárni a munkanapot, az otthonról dolgozók sokszor munkaidőn túl is ellenőrzik az e-mailjeiket vagy reagálnak a feladatokra. A folyamatos elérhetőség érzése megnehezítheti a kikapcsolódást és a regenerálódást.

Melyek a kiégés első figyelmeztető jelei?

Mátraházi Tibor kaposvári pszichológus szerint több olyan tünet is van, amely arra utalhat, hogy valaki a kiégés felé halad.

Csökkenő produktivitás és gyakoribb hibázás;

koncentrációs problémák;

motivációvesztés és halogatás;

tartós fáradtságérzet még elegendő alvás után is;

gyakori fejfájás vagy gyomorpanaszok;

ingerlékenység, cinizmus és konfliktusok a munkatársakkal.

Mit tehetünk a kiégés megelőzéséért?

A szakértők szerint a kiégés kezelése sokkal nehezebb, mint a megelőzése, ezért fontos időben felismerni a figyelmeztető jeleket.

Az otthonról dolgozóknak különösen érdemes világos munkaidőt kijelölni és ahhoz ragaszkodni, munkaidő után kikapcsolni az értesítéseket, rendszeresen személyes találkozókat szervezni családtagokkal vagy barátokkal, figyelni a szervezet jelzéseire és szükség esetén szakember segítségét kérni.

Rengetegen csinálják, pedig súlyosan rombolja az egészséget

A rohanó világunkban sokan észre sem veszik, hogy állandó stressznek, időhiánynak és túlterhelésnek vannak kitéve. Ilyenkor az egészségünk gyakran háttérbe szorul, és kialakulnak olyan rossz szokások, amelyek hosszú távon komoly hatással lehetnek a testi és lelki állapotra. A túlterheltség azonban könnyen ahhoz vezethet, hogy bizonyos egészségtelen minták és rossz szokások rögzülnek – amelyek hosszú távon komoly hatással lehetnek az egészségre és az életminőségre.